IKEA закрывает магазины в Китае из-за коронавируса: детали

Известный производитель мебели IKEA начинает временное закрытие магазинов на материковой части Китая из-за вспышки эпидемии коронавируса. Прекращение работы магазинов начнется с 30 января.

О закрытии сообщили в пресс служба компании, пишет CNN.

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Мы держим руку на пульсе эпидемической ситуации, и магазины будут закрыты до дальнейшего уведомления,

– рассказала пресс-секретарь китайского отдела компании.



Один из китайских магазинов мебельного гиганта / фото: Piero Cruciatti

Несмотря на закрытие магазинов, в Китае можно будет и в дальнейшем покупать продукцию IKEA через интернет.

IKEA имеет 30 магазинов на территории Поднебесной, в том числе в Ухане (место вспышки коронавируса).

Накануне в Китае временно прекратили работу такие известные компании как McDonald's, Starbucks, KFC и Pizza Hut. Также временно закрыты завод Tesla в Шанхае и парки Диснея.



Магазины IKEA является популярным местом не только шопинга, но и отдыха / фото: FMT

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Что известно о китайском коронавирусе?

по состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерли 170 человек.

известно о 7717 случаях заражения по всему миру.

наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

от коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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