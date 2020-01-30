IKEA закрывает магазины в Китае из-за коронавируса: детали
Известный производитель мебели IKEA начинает временное закрытие магазинов на материковой части Китая из-за вспышки эпидемии коронавируса. Прекращение работы магазинов начнется с 30 января.
О закрытии сообщили в пресс служба компании, пишет CNN.
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Мы держим руку на пульсе эпидемической ситуации, и магазины будут закрыты до дальнейшего уведомления,
– рассказала пресс-секретарь китайского отдела компании.
Один из китайских магазинов мебельного гиганта / фото: Piero Cruciatti
Несмотря на закрытие магазинов, в Китае можно будет и в дальнейшем покупать продукцию IKEA через интернет.
IKEA имеет 30 магазинов на территории Поднебесной, в том числе в Ухане (место вспышки коронавируса).
Накануне в Китае временно прекратили работу такие известные компании как McDonald's, Starbucks, KFC и Pizza Hut. Также временно закрыты завод Tesla в Шанхае и парки Диснея.
Магазины IKEA является популярным местом не только шопинга, но и отдыха / фото: FMT
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Что известно о китайском коронавирусе?
- по состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерли 170 человек.
- известно о 7717 случаях заражения по всему миру.
- наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
- от коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
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