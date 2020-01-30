Интерьер комнаты в стиле бохо: особенности, цвета и мебель

Если вас совершенно не устраивают классические направления в дизайне, то стоит задуматься над стилем бохо. Яркий и неординарный дизайн комнаты хорошо подойдет для смелых и ярких людей. Как правильно оформить комнату в стиле бохо, какие цвета подойдут и как правильно подобрать мебель – читайте в нашем материале.

Стиль разнесли миром бродячие артисты и кочевые народы родом из Богемии. Читайте также: Минимализм в дизайне интерьера Особенности стиля бохо в интерьере Цвета

Яркий красный – вполне подходит для дизайна в этом стиле / фото: Iremont Изюминкой стиля является абсолютно свободная цветовая гамма. Однако чаще всего используются яркие оттенки цветовой палитры, призванные наполнить квартиру жизнерадостной атмосферой праздника. Смело экспериментируйте с совершенно разными цветами. Подойдут любые сочетания. Мебель

Можно просто украсить старый диван яркими элементами / фото Интерьер Мебель для бохо используется разная. Важнейшим условием является цвет. Купленная фурнитура обшивается нестандартными материалами, окрашивается яркими оттенками. Пространство комнаты можно заполнить мебелью, имеющую вид старинных конструкций. Приветствуется также использование пледов, покрывал и скатертей. Вас заинтересует: Дизайн спальни в стиле Прованс: черты интерьера и какие цвета выбрать Предметы декора

Часто элементы декора в таком доме делают собственноручно / фото: Voice Идеальным решением будет использование собственноручно изготовленных владельцами квартиры предметов. При организации освещения рекомендуется подключить матовые абажуры – дизайнерские источники света. Оконные проемы оснащаются текстильными шторами, занавесками, жалюзи или перегородками. А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке