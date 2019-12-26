В Англии специально создали неудобный номер в гостинице с ужасными условиями: в чем секрет

В Англии дизайнер создал неудобный гостиничный номер: он очень маленький, кровать – высокая и неудобная, а двери в туалет не закрываются. Однако автор сделал это специально – чтобы показать, с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью.

Про такие номера стало известно из отзывов посетителей на туристических сайтах, передает BBC.

Интересно! Дизайн детской комнаты для мальчика: варианты стилей и цветов – фото

Комнату намеренно спроектировал Кристофер Самюэл и называется она "Отель" Добро пожаловать". Там кровать окружена почти метровым бордюром, через который нужно перелезать каждый раз, когда вы хотите лечь спать или встать с кровати. А розетки оборудованы так, что включить телевизор тяжело, ибо для этого придется передвигать стол и стеллаж.



Кровать в неудобном отеле / Фото BBC

Двери в туалет здесь не закрываются из-за того, что мешает унитаз.

Создавая такую неудобную комнату, Кристофер Самюэл хотел показать ежедневные трудности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. "Сначала людям эта комната будет казаться забавной, но если вам приходится жить в таких условиях, то это не так уж и смешно", – говорит он.

По его словам, этим проектом он хочет привлечь внимание не только к неудобствам для людей с особыми потребностями, но и к печальной ситуации, которая сложилась из-за постоянного сокращения финансирования. "Это иллюстрация результатов жесткой экономии, нехватки жилья и того, что бюджеты местных советов постоянно сокращаются", – добавил он.

К теме! До 2023 года отделения всех банков Украины обустроят для людей с инвалидностью

Как возникла идея создать неудобный номер? В 2017 году Самюэла поселили в дешевый отель, который вообще не был приспособлен к его потребностям. Ему пришлось три месяца жить в отеле, где он столкнулся с серьезными проблемами, поскольку передвигается на коляске с электроприводом.

"Мне было трудно передвигаться по комнате, там почти не было места. Чтобы въехать в комнату на коляске, мне нужно было "забиться" в небольшой угол, поскольку дверь открывалась наружу, а в отверстие тележка не проходила. Затем я должен был задним ходом заехать в комнату, закрыть дверь и проехать вокруг кровати. Мне пришлось спать в коляске, поскольку я не мог залезть в кровать. Я не мог пользоваться туалетом – там не было места для коляски. Приходилось ходить в ведро. Я не мог мыться, потому что в номере был только душ", – рассказал мужчина.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке