Компанія Nendo розробила асортимент товарів для дому, куди увійшли крісло, дизайн якого списаний зі скріпки для паперу та скляні вази у формі космічних шоломів. Ці та інші дивні предмети декору для дому – в матеріалі.

Такий декор повинен надійти у масове виробництво, повідомляє Dezeen.

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В колекцію увійшли серія ваз і мисок під назвою "Запах", які мають форму скляних кульок. За задумом, вони повинні нагадувати космічні шоломи.



Вази складаються зі скла та мають невеликий отвір / Фото Dezeen

Також тут представлені так звані "каскадні столи". Це стіл, який складається з обіднього, журнального та бічного столів. Їхньою особливістю є також каркас, який не є підставкою, а швидше "магнітом" для поверхонь.



Стіл виглядає доволі дивно / Фото Dezeen

Бічне крісло та шезлонги, кожен з яких за формою схожий на скріпки для паперу, також увійшли до колекції. Обидва стільці складаються з тонкої рами, складеної з однієї вигнутої трубки, що і утворює спинку і підлокітники.



Звичайні канцелярські скріпки стали прототипом дизайну крісел / Фото Dezeen

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Сюди додається також подушка, яку можна вставити на сидіння або на місце між руками та двома ніжками, до яких вони прикріплені.