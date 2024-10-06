Бойки будували свої одноповерхові будинки прямокутної форми у зрубній конструкції, пише Spadok. Та найважливіше було – обрати правильне місце для майбутньої домівки.

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До питання вибору локації бойки підходили дуже серйозно і дотримувалися усіх прикмет. Вони ніколи не будували будинки біля місць поховань, там, де хтось помер чи був вбитий, або де поховали не похрещене маля. Усі ці міфічні місця бойки намагалися оминати. Крім того, не годилося будуватися на межі села або на стежці.

Найкраще місце – біля річки.



Бойки були уважними до вибору місця майбутнього дому / Фото Spadok

Дах був втричі більшим за зрубу

Зараз бойки були б в тренді, адже обирали для своїх домівок натуральні матеріали – ялицю і смереку. Першу використовували на зруб, а другу – на дошки. Заготовляли деревину взимку або восени, коли вона була не дуже волога.

Свої домівки бойки не білили, за винятком Старосамбірського та Турківського районів Львівщини. Там акуратні білі стіни були обов'язковими.

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Стіни бойки зводили з кругляків та брусів. В кожен кут обов'язково сипали зерно, щоб "було багато хліба". Хто був багатший, то навіть клав гроші. Це все вважалося хорошою прикметою. Стіни зазвичай робили високими і закладали мох, щоб утеплити оселю.

Бойківські хати вирізнялися цікавим дахом – він зазвичай був утричі вищий за зрубу. Такої висоти досягали завдяки конструкції крокв, а також острішками, які продовжували стріху. Покривали дахи соломою.



Конструкція бойківської хати / Фото Spadok

На передньому фасаді будинку бойки розташовували два вікна, щоб багато світла потрапляло в оселю. На задньому – робили тільки одне й меншого розміру. З нього господарі наглядали за заднім двором.

Щодо інтер'єру бойки не заморочувалися, він у них був дуже простий – піч, з боку від неї запічок, лава з грубих дощок, а далі ліжко, стіл. У курних хатах піч була без комина, тому весь дим йшов прямо в хату, а потім на горище. Відповідно, стіни були чорними, адже їх покривав товстий шар сажі.