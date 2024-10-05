Засновниця архітектурного бюро IK-architects Катерина Ярова поділилася, що українські традиційні кольори перегукуються з останніми світовими колірними тенденціями у дизайні інтерʼєру.

Дивіться також Вбивають бажання працювати: 5 типових помилок в облаштуванні домашнього кабінету

Які українські традиційні кольори зараз "модні"

Сьогодні коричневий колір можна побачити в дерев’яних меблях, обшивці стін або як основне тло в інтер’єрі. Цей відтінок посідає важливе місце в українській культурі, адже він асоціюється з природою та землею.

За прогнозами дизайнерів, кольором 2025 року стане червоний, зокрема теплий ягідний відтінок, який завдяки своїй універсальності та класичності легко інтегрувати у будь-який простір. Червоний – один із ключових кольорів в українській традиції. Саме він найчастіше зустрічається у вишиванках. Для наших предків ця барва мала оберегові і сакральні функції, символізувала стихію вогню, любов, безперервність роду.

За словами Ярової, наразі червоний переважно обирають для деталей, текстилю, прикрас та вишивки, аби у такий спосіб додати інтер’єру барвистості та насиченості.

Архітекторка поділилася, що в одному із проєктів її команда використала червоний колір у меблях, для стільців за спільними столами. За допомогою кольору акцентується увага на цій зоні. Мікс червоних стільців із класичними деревʼяними та хромованими металевими створюють контраст традицій та сучасності, який робить елементи дизайну ще більш виразними.

Дизайн кафе-крамниці "Сніданішна" у Харкові / Фото IK-architects

Синій в українській традиції – символ неба та води. Цей колір надає свіжості та простору інтер’єру. Катерина Ярова каже, що використовувала б цей колір для акцентів та об’єднувала з елементами, що прикрашені українськими візерунками.

Зелений – символ пробудження і молодості – часто використовують для оздоблення та декору. Архітекторка зазначає, що в інтер’єрі з українським стилем його можна застосувати як елемент природи. Переважно він є окрасою для стін, меблів і декору. Експертка зауважила чудовий розвиток тенденції зеленого кольору й патерна. Як приклад вона навела нову лінію дизайнерських шпалер від українського бренду The O. "Дизайнери переклали смерекові гори Карпат на унікальний пантеон", – пояснила Ярова.

Шпалери "Карпати" / Фото Bazilik

Її власне бюро використало зелений колір з холодним відтінком, як карпатські смереки, для ліжників, подушок і килимів у кафе – фермерській крамниці у Харкові "Сніданішна".

"Сніданішна" у Харкові / Фото з Інстаграму