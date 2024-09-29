Хоча повторне використання однієї скляної банки не розв'яже проблему світових відходів, це принесе набагато більше користі, ніж викидання її у смітник. Дизайн 24 розповість, як можна перетворити порожні контейнери на декор для вашої оселі.

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Підсвічники

Коли свічка догорає, контейнери з-під них часто викидають. Натомість можна видалити залишки воску та повторно їх використати.

Баночки від свічок чудово пасують для зберігання дрібних предметів або прикрас. Поставте ємність біля туалетного столика для зберігання сережок, кілець, шпильок для волосся та монет. Або розмістіть баночку на кавовому столику, заповнивши її пам'ятними фотографіями, старими доміно чи ігровими фішками.

Підсвідчники як місткість для зберігання речей / Фото Карсон Даунінг

Скляні банки

Скляні банки дуже універсальні. Їх можна використовувати для зберігання продуктів або для крижаного напою в спекотний день. Також банка може слугувати відмінною основою для свічки, створеної власноруч.

Скляна банка як свічка / Фото Джейсон Доннеллі

Палітри для макіяжу

Замість того, щоб викидати стару палітру для макіяжу, створіть нову, зібравши свої найуживаніші засоби. Почніть з того, що вийміть улюблені продукти з упаковок і розмістіть їх у невеликих баночках. Встановіть магнітну підкладку в палітру та прикріпіть до дна баночок маленькі магніти. Найкраще в цій ідеї те, що ви легко можете змінювати місця продуктів або замінювати їх на нові. Свою кастомізовану палітру можна носити щодня або брати з собою в подорож.

Лотки з-під яєць

Після використання всіх яєць можна перетворити лоток на органайзер для кухонних, офісних або ванних ящиків. Можна залишити кришку або відрізати її, щоб створити два окремих органайзери. Використовуйте їх для впорядкування канцелярських скріпок, кнопок і дротів в офісі або для зберігання гумок, шпильок і ватних дисків у ванній кімнаті.

Лотки з-під яєць як органайзер / Фото Марті Болдуін

Жерстяні банки

Жерстяні банки можна використовувати для різних екологічних виробів, таких як кашпо, захист для сіянців або годівниці для птахів. Але якщо ви шукаєте способи їх повторного використання вдома, спробуйте зробити ліхтарики. Намалюйте візерунок на папері, прикріпіть його до банки, потім просвердліть отвори за малюнком і помістіть всередину свічку або підсвічник. Банку можна пофарбувати або залишити срібною. Якщо хочете підвісний ліхтарик, просвердліть два отвори згори банки та протягніть через них мотузку, зав'язавши вузли на кінцях.

Жерстяні банки як ліхтарики / Фото з відкритих джерел

Тюбики від помади

Замість того, щоб викидати тюбик після закінчення улюбленого продукту для губ, перетворіть його на компактний органайзер. Помийте тюбик з милом і водою, а потім використовуйте для зберігання шпильок, ліків або ватних паличок. Покладіть його в сумку для зберігання дрібниць, щоб не купувати окремий громіздкий органайзер.

Тюбики для помади як "органайзери" / Фото Едвард Голліч

Баночки для спецій

Може виникнути спокуса викинути порожні баночки для спецій через їх маленький розмір, але подумайте двічі, перш ніж це робити. Очистіть баночки та перетворіть їх на маленькі горщики для пророщування рослин. Зніміть етикетку, вимийте баночки з милом і водою, заповніть їх ґрунтом або водою. Розставте їх по всьому дому для створення яскравих акцентів.

Плячешки з-під парфумів

Перетворіть старі парфумерні пляшечки на гарні вази після того, як аромат закінчиться. Ретельно вимийте пляшечку з милом, наповніть її водою та вставте кілька стебел квітів. Або використовуйте штучні квіти для букета, який не зів’яне. Розставте маленькі вази по всьому дому або згрупуйте кілька пляшечок для створення простого центрового елементу на обідньому столі.

Парфуми як вази для квітів / Фото Getty Images