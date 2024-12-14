Інтер'єр ванної кімнати Софії Річі

Білий колір – це безпрограшне рішення для ванної, та Софія Річі придумала, як додати йому теплоти й затишку, чим вразила дизайнерів. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Модель поділилася в інстаграмі фотографією зі своєї білосніжної ванної кімнати. Цікавості інтер'єру додає мармурова підлога та стільниця, а також плюшеві килимки на підлозі. Дизайнери вважають, що ванна кімната Софії Річі – це справжній майстер-клас з додавання у монохромний простір кольорів і текстур.

Та найбільше інтер'єр доповнило ніжно-рожеве плюшеве крісло. Саме воно розбавило білий інтер'єр кімнати.

Рожевий колір, який колись асоціювався лише з дитячими кімнатами або сміливими модними рішеннями, став витонченим кольором у дизайні інтер'єру, пропонуючи універсальність, тепло та індивідуальність,

– сказала дизайнерка інтер'єру Ніна Ліхтенштейн.

Ніжно-рожевий колір є одним з найпростіших у стилізації. Він вдало поєднується з будь-яким стилем, кольором та матеріалом – деревом, каменем чи металом.

Крім того, дизайнерка радить використовувати рожевий колір в інтер'єрі як заспокійливий ефект у спальні або ванній. Якщо ви хочете додати трохи більше настрою, тоді варто обрати кораловий або персиковий.