Хитрість полягає в тому, щоб вибрати багато маленьких рослин, які мають гарний вигляд разом, і розташувати їх так, щоб вони були центром уваги. Експерти назвали, які саме вазони найкраще обрати для зимового вікна. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.
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Кімнаті рослини, які ідеально доповнять зимовий затишок
Каланхое – це невибаглива компактна рослина, яка характеризується невеликим м'ясистим листям та яскравим цвітом. Вона цвіте взимку та навесні, якщо пощастить, то період цвітіння може тривати до 8 тижнів. Квіти каланхое бувають червоні, помаранчеві, рожеві або й білі.
Каланхое потрібно мінімум води, але багато світла. Її також байдуже на холодні протяги. Це робить її однією з найкращих невеликих рослин для підвіконь, які можна знайти на зиму,
– сказав експерт з кімнатних рослин Лотте Берендсен.
Каланхое з іншими рослинами / Фото Lisa Fotios, Pexels
Бегонія королівська стане ідеальним доповненням до колекції рослин. Цей вазон не цвіте, але натомість має яскраве листя, яке прикрасить підвіконня. Листя бегонії може бути темно-фіолетового відтінку з цікавими візерунками у формі серця або ромба.
Та важливо знати, що бегонія не любить протягів.
Ще одна рослина, яка чудово доповнить зимове підвіконня – хойя. Вона не потребує особливого догляду, але має просто чарівний вигляд. Рожеві або кремові квіточки у формі зірки чудово пахнуть, а тому, окрім краси, наповнять дім ароматом.
Для хойї важливим є яскраве, але непряме світло й достатня вологість, оскільки це тропічна рослина.
Ніжний цвіт хойї / Фото Pinterest
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Цикламен – це одна з найкращих зимових кімнатних рослин, яке цвістиме усю холодну пору року. При належному догляді, цвіт може зберегтися навіть до весни. Цикламен полюбляє прохолодне приміщення, тому підвіконня – ідеальне місце. Однак треба пильнувати, щоб на рослину не потрапляло пряме сонячне проміння, а ґрунт завжди був зволожений.
Цикламен цвіте взимку / Фото Tima Miroshnichenko, Pexels
Ечеверія підійде для маленьких підвіконь, адже вона займає зовсім мало місця. Можна обрати яскраві сорти цієї рослини, й вона прикрашатиме холодне вікно своїм ніжним цвітом. Важливо пам'ятати, що ечеверія любить сонячне світло та рясний полив.
Широкий асортимент ечеверій / Фото Quang Nguyen Vinh, Pexels
Наповнити барвами зимове підвіконня можуть також бромелієві рослини та африканські фіалки. Не зупиняйте свій вибір лише на одному вазоні, адже чим більше – тим краще.