Зелені дерева та білі вогники – це майже неофіційні символи святкового сезону, тому не дивно, що вони є невід'ємною частиною багатьох будинків на Різдво і Новий рік. Ці дерева зовсім не нудні, їх можна зробити візуально привабливими та унікальними за допомогою персоналізованих декорацій, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість ялинки Демі Мур

Увагу дизайнерів привернув пост в Instagram Демі Мур ще за 2022 рік. На фото можна побачити розкішну ялинку, прикрашену яскравими вогниками, кольоровими і металевими прикрасами.

Хоча тенденції у декоруванні ялинок постійно змінюються, інвестування в традиційну ялинку – це надійний спосіб додати універсальний новорічний декор в оселю.

Експерти рекомендують експериментувати з різними формами, розмірами та кольорами кульок і прикрас, при цьому обережно обвиваючи вогники навколо периметра дерева.

Немає нічого більш промовистого за ялинку, розташовану при вході у дім, особливо коли вона тягнеться високо біля сходів. Різноманітні прикраси роблять її ще більш сентиментальною. Мур обрала червону, зелену та золоту палітру, яка асоціюється зі святами вже століттями. Акторка надала перевагу класиці, яка ніколи не вийде з моди.