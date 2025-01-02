Тим, хто планує ремонт у квартирі чи будинку, варто ознайомитися з майбутніми тенденціями в інтер'єрі, щоб створити стильний і продуманий простір. Більше про тренди інтер'єру у 2025 році – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які кольори будуть у тренді у 2025 році

Дизайнери вже назвали 3 кольори фарби для стін, які у 2025 році вважатимуться антитрендовими:

яскраво-білий,

сірий,

темно-синій.

Після років популярності нейтральних сірих інтер'єрів у тренди нарешті приходять теплі й глибокі відтінки. Ця тенденція показує, що люди прагнуть до затишку й тепла у своїх домівках, адже сірий інтер'єр часто є холодним і надто "стерильним".

У новому році дизайнери радять обирати природні земляні кольори – теракотовий, глиняний, червоний, помаранчевий. Завдяки своїй глибині вони створюють вишуканий та затишний простір. Тим, хто любить більш нейтральний і світлий інтер'єр, власниця студії дизайну з Каліфорнії В'янка Сото радить придивитися до карамельних відтінків.

Спектр карамельних відтінків від світлого до середнього коричневого, від м'якого пісочного до насиченого карамельного – має змінити визначення нейтральних тонів у 2025 році. Ці тони створюють тепло і глибину, не перебиваючи кімнату, що робить їх ідеальними для створення привабливих просторів,

– пояснила дизайнерка.



Стіни карамельного кольору / Фото Studio Duggan

До речі, за даними Pinterest, у наступному році супертрендовим буде вишневий колір. Усі модники обиратимуть його для свого інтер'єру. То ж якщо ви смілива й творча особистість, то цей колір може стати ідеальним відображенням вашого характеру в інтер'єрі.



Трендова вишнева кімната / Фото Little Greene

Який стиль інтер'єру обрати

Мінімалізм був у трендах інтер'єру кілька років поспіль, але у 2025 році його замінить максималізм. Схоже, що стримані дизайни усім набридли й у тренди вибивається розкіш, індивідуалізм та барвистість.

Дизайнери вважають, що найпопулярнішим стилем інтер'єру стане химерна еклектика – це поєднання, на перший погляд, не поєднуваних стилів та декорацій в одному просторі. Наприклад, вінтажних меблів з етнодекораціями або класичними деталями інтер'єру. Особливістю цього стилю є те, що власники дому можуть проявити свій унікальний смак.

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Створити справді естетичний простір у стилі еклектика – непросто. Якщо хаотично поєднувати різні предмети, то можна зіпсувати інтер'єр. Одна зайва деталь може перетворити еклектичну кімнату у безладну. Тож тут потрібно розвивати надивленість і витончений смак.

Як створити еклектичний інтер'єр: пофарбуйте стіни у нейтральний колір і підберіть яскраві меблі. Доповніть простір цікавими та унікальними декораціями – вінтажними вазами, яскравими подушками, лампами, шкатулками тощо. Пам'ятайте – загалом у кімнаті має бути не більше як 5 кольорів.



Вітальня у стилі еклектика / Фото Chezaro

Ще один стиль інтер'єру, який дизайнери радять обирати у 2025 році, – біофільний. В основі цього стилю лежить думка про важливість єднання людини й природи задля гармонії у житті. Не дивно, що популярним біофільний дизайн став у час пандемії коронавірусу і локдаунів, коли люди втратили можливість виходити на вулицю. Хоч з того часу пройшло вже кілька років, та біофільний дизайн нікуди не подівся, а навпаки – став ще більше популярним.

Він характеризується використанням натуральних матеріалів в інтер'єрі – дерева, каменя, ротанга тощо – та великої кількості кімнатних рослин. Також важливий нюанс – природне освітлення. Якщо вам подобається цей дизайн і ви ще на етапі планування майбутнього дому, то продумайте великі панорамні та мансардні вікна.



Вітальня у біофільному дизайні / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Скандинавський стиль залишиться популярним, але дещо видозміниться. Як ми вже говорили, 2025 рік – це час для домашнього затишку й тепла, а тому скандинавський стиль стане менш строгим і холодним. У ньому з'являться:

теплі відтінки;

затишні елементи – як-от пледи та подушки;

більше декорацій задля душевності.

Трендові матеріали у дизайні інтер'єру

Наступного року дизайнери надаватимуть перевагу матеріалам, які поєднують екологічність, функціональність і естетику.

Дерево

Дерево в інтер'єрі – це те, що ніколи не вийде з моди. Якщо ви хочете створити позачасовий простір – тоді обирайте саме дерев'яні меблі та підлогу. У 2025 році акцент буде на автентичності дерева, саме тому краще обирати необроблені поверхні, які демонструватимуть природну текстуру матеріалу.



Дерево в інтер'єрі / Фото Pinterest

Камінь

Вироби з каменю додають інтер'єру розкоші та витонченості. З каменю можна робити оригінальні кухонні фасади, стільницю, стіл та інші меблі. Дизайнери радять обирати мармур з виразними прожилками для естетичної кухні та ванної й травертин для створення теплих поверхонь.

Метал

Метал використовують в дизайні інтер'єру для конструкцій та акцентів. Наступного року у тренді будуть матова сталь, латунь і мідь із патинованим ефектом та чорний метал.

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Натуральні тканини

Текстиль у домі також має бути екологічним, тому дизайнери радять купувати лляні або бавовняні штори, шерстяні пледи, а також джут і ротанг для килимів. Для оббивки меблів найкраще використовувати льон і бавовну.



Текстиль є важливим в інтер'єрі / Фото Pinterest

Перероблені матеріали

Тренд на перероблення матеріалів посилюється. Сміливо надавайте перевагу меблям з переробленого пластику чи текстилю.

Який домашній декор обрати у 2025 році

Домашній декор є дуже важливим для створення затишного і привітного простору. Саме він задає "настрій" і робить кімнату гармонійною і функціональною. Щоб створити трендовий інтер'єр, дизайнери радять обирати декор з природних матеріалів. Це можуть бути:

керамічні вироби ручної роботи – вази, тарілки та кашпо;

декорації з дерева – фоторамки, свічники;

ротанг і джгут – підставки та кошики.

Pinterest прогнозує популярність сюрреалістичного декору столу, в основі якого будуть химерні вигнуті свічники, оригінальні квіти та цікаві акценти. До речі, металеві акценти краще обирати хромового кольору, оскільки у новому році він прийде на заміну бронзовому.



Як сервірувати стіл у 2025 році / Фото Anthropologie

Також не забувайте про кімнатні рослини й чим більше – тим краще.

Ще один важливий елемент декору – це освітлення, яке тепер має не лише функціональне призначення, а й естетичне. Вдало підібране освітлення здатне перетворити кімнату у затишний дім. Окрім головного світла, не забувайте про додаткові підсвітки та лампи.

Продумане освітлення може кардинально змінити інтерʼєр. До прикладу, меблева підсвітка перетворить навіть непримітну шафу на стильний і функціональний гардероб, а кухню – на по-справжньому зручну робочу зону. LED-стрічки, сенсорні вимикачі та системи керування освітленням від VIYAR забезпечать затишок та естетику вдома.

У тренді – розумний дім

Сучасні технології стрімко розвиваються і змінюють наші домівки. Інтегровані системи управління освітленням, температурою та безпекою створенні, щоб полегшити наше життя та побут. Дизайнери закликають не відмовлятися від технологій у будинку, адже розумний дім – це про комфорт, енергоефективність і максимальну персоналізацію.

Тренди інтер'єру змінюються щороку, тому ми радимо ознайомлюватися з ними, але обирати те, що подобається саме вам.