Королева 2000-х поділилася у TikTok виглядом своєї вітальні, і шанувальники швидко відзначили її надзвичайно веселий і стильний декор, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість вітальні Періс Гілтон

Рожева вітальня акторки відповідає тенденції персоналізованого дизайну, де кожен елемент кімнати є втіленням особистості.

Від рожевого неонового дзеркала до скульптурних троянд на камінній полиці і масивного чорно-білого портрета Періс – усе це кричить про індивідуальність самої зірки.

Дизайнер інтер’єру Кеті Куо підкреслила, що Періс Гілтон завжди буде асоціюватися з відчуттям веселощів і жіночого гламуру.

Мінімалістичне оформлення вітальні в будинку акторки стає полотном для веселих, грайливих деталей. Біла підлога та стіни вітальні дозволяють рожевій неоновій вивісці Періс сяяти та розливати рожеві відтінки по всій кімнаті. Рожевий — улюблений колір Гілтон, тому логічно, що він є основним кольором у дизайні її вітальні..

Асортимент менших барвистих декоративних предметів надає простору індивідуальності, особливо експертам до вподоби рожева міні-Ейфелева вежа на консолі.

"Родзинкою" кімнати є те, що акторка додала у вітальню витвір мистецтва. Ним є портрет самої власниці будинку, розміщений над каміном. Великі розміри картини створюють неймовірний контраст на тлі мінімалістичного декору кімнати.