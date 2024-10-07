Як перетворити орендоване житло на дім

Експерт з інтер'єру Піп Річ розповів Homes and Gardens, що вперше за 20 років переїхав у орендовану квартиру. Вони з дружиною продали свій будинок, але ще не знайшли того, в який би закохалися і хотіли купити, то ж наразі подружжя живе в орендованій квартирі.

Читайте також У вас завжди буде порядок: 10 геніальних лайфаків, як зберігати "судочки" на кухні

Піп та дружина житимуть у цій квартирі близько року. Чоловік одразу вирішив, що ніяких ремонтів у орендованому помешканні робити не буде. Однак білі стіни та сірий колір, так гнітили його, що він додумався до кількох абсолютно безкоштовних хитрощів, які одразу покращили вигляд квартири.

Подружжя навіть подумати не могло, що їхні подушки, які вони поклали на диван, кардинально змінять атмосферу в кімнаті. Ці просто елементи інтер'єру додали холодній кімнаті теплоти і домашнього затишку.



Подушки додадуть кімнаті яскравості / Фото Joshua McHUgh

Піп не планував розпаковувати ящики з книжками, які перевіз з будинку, та згодом змінив свою думку. Чоловік роками наповнював свою бібліотеку різними книгами, деякі з них – як справжній витвір мистецтва. Коли Піп витягнув декілька з них і поставив у кімнаті, то та одразу отримала новий вигляд. Кімната стала стильною та унікальною. Улюблені книги додали подружжю відчуття дому.

Крім того, "секретною зброєю" всіх орендарів Піп назвав кімнатні рослини. Замість того, щоб перефарбовувати стіни, подружжя привезло свої кімнатні рослини, які одразу ж додали кольору в сірий інтер'єр.



Кімнатні рослини можуть прикрасити кімнату / Фото Paul Aul Raeside LTD

Холодне яскраве світло може зіпсувати атмосферу навіть з найкращим інтер'єром. Та орендарям ніхто не забороняє просто змінити лампочки, щоб отримати тепле світло. Така просто дія насправді може повністю змінити настрій кімнати.

Ще одна хитрість, яка додасть родзинки та атмосфери орендованому житлу, це ваші предмети мистецтва. Це можуть бути картини або оригінальні речі, з якими вас поєднують особливі спогади.

Ці 5 хитрощів не перетворять орендовану квартиру на житло мрії, але вони точно додадуть їй тепла. Так помешкання буде здаватися дійсно "вашим".