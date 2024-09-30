Користувачка тіктоку @diy_with_katya поділилася покроковою інструкцією цікавого редизайну старої шафи. Результат просто вражає.

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Як переробити стару шафу

Отож, перш за все слід запам'ятати – для того, щоб перефарбувати старі лаковані меблі, не потрібно знімати стару смолу. Авторка відео взагалі не радить використовувати шліфувальну машинку та будівельний фен. Достатньо буде лише шліфувального паперу або брусочків ручного призначення.

Поверхню шафи потрібно заматувати, а після того можна йти в магазин по триміліметровий лист ДВП, де його одразу наріжуть на тонкі стрічки. Ці стрічки розташуйте як рамки на дверцятах, щоб створити цікавий дизайн. Приклеїти їх можна клеєм ПВА або клеєм-герметиком.

Далі зашпаклюйте тріщинки та нанесіть два тонкі шари ґрунтувальної фарби. Пам'ятайте – завжди краще два тоненьких шари, ніж один товстий.

Лише після цього етапу можна переходити до фарбування шафи. Оберіть колір, який вам найбільше подобається, і нанесіть фарбу двома шарами. Після цього залишилося лише поставити нові стильні ручки.

Дивіться відео про редизайн старої шафи:

Неймовірний результат готовий. Така шафа точно прикрасить ваше помешкання, а не буде його псувати.