Хоча іноді тримати речі впорядкованими це доволі не легка задача. The spruce проконсультувалися з професійними організаторами, щоб знайти ключ до того, як зберігати речі під рукою і водночас тримати порядок в кімнаті.

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Не переорганізовуйте

Один з експертів каже, що коли все занадто організовано, залишається мало місця для "адаптації". Тобто надмірна організованість може створити непотрібний тиск для підтримки ідеального стандарту, що призведе до стресу.

Візьмемо, наприклад, контейнери для зберігання. Якщо у вас є корзина для рукоділля, не наповнюйте її до країв і не намагайтеся додати непотрібні контейнери, щоб він виглядав більш упорядкованим.

Ви повинні мати можливість зазирнути в контейнер і відразу побачити, наприклад, свої нитки чи шпиці, не копаючись в інших менших контейнерах, щоб знайти їх. Це дозволить їх так само легко прибрати і покласти назад.



Організований простір в кімнаті / Фото Unsplash / Nathan Fertig

Системи зберігання

Будь то найнижча полиця у вашій шафі чи ящик в тумбочці, ми всі любимо зберігати речі в найзручніших місцях.

Однак перенасичення цих просторів руйнує їхню функціональність. Розставте пріоритети для предметів, які дійсно повинні бути в цих найбільш доступних місцях.

Фахівець зазначає, що хороша проста система зберігання не вимагає від вас відкидати свої речі вбік, щоб дістатися до задньої частини шафи, полиці чи ящика.

"Організуйте так, щоб залишалося місце для того, щоб можна було простягнути руку та схопити необхідне", – каже він.



Зберігання речей на полицях / Фото Unsplash / Annie Spratt

Доступ до пріоритетних речей

Не кожен предмет повинен бути на відстані витягнутої руки. Наприклад, один з фахівців завжди каже зберігати сезонні речі та інші речі, які рідше використовуються, на вищих полицях, у підвалі чи складському приміщенні.

Це звільнить ваші нижні полиці та шафи для предметів, які вам потрібно тримати під рукою. Крім того, подумайте про те, як ви можете організувати ці зони з урахуванням інших членів сім’ї.

Як визначити пріоритети, до яких предметів має бути найзручніший доступ: