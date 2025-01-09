Як пишуть в Woman&Home, є метод очищення кухонних стільниць, який є ефективним і водночас простим, пише 24 Канал.

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Як найкраще очистити стільницю на кухні

Лінсі Кромб у своєму інстаграмі розкрила простий секрет, який допомагає в очищенні кухонних стільниць. Вона зазначає, що якщо ви хочете, щоб ваші мийні засоби працювали належним чином, розпороште їх на поверхню і залиште на деякий час. За цей час можна відійти і помити посуд або зробити щось ще, перш ніж повернутися.

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Це чудова нагода виконати невелику роботу, наприклад, як слід почистити кухонні шафи, це займе всього кілька хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб дезінфікувальний спрей подіяв.

Потім просто протріть його, і тоді ви знатимете, що ваші поверхні чисті та продезінфіковані. Завдяки тому, що спрей осідає на вашій стільниці лише за кілька хвилин, він знищує бактерії ще ретельніше, а також допомагає усунути більші й стійкі розливи.