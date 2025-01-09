Щоб підвищити ефективність цього процесу, diana_gologovets представила кілька простих, але ефективних лайфхаків, повідомляє 24 Канал.

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3 способи, як полегшити прибирання в домівці

Використайте гліцерин для боротьби з пилом. Щоб кожного дня не протирати пил, додайте у воду трошки гліцерину. Він створює захисний шар на меблях і пил не осідатиме так інтенсивно. Крім цього, гліцерин додасть меблям блиску, адже він працюватиме, як натуральний поліроль.

Також, щоб не так часто мити підлогу, додайте гліцерин у відро з водою. Це допоможе мінімізувати сліди та розводи на поверхні.

Для чистих вікон можна використати йод. Додайте кілька крапель йоду у воду, якою миєте вікна. Тоді протріть цим розчином попередньо помиті вікна. Після цього витріть вікна паперовим рушником і вони будуть чистими значно довше, а також гарно блищатимуть.



Гліцерин допоможе боротися з пилом / Фото Pexels

Підтримання чистоти може бути простішим, якщо застосовувати ефективні способи. Використання таких засобів, як гліцерин і йод, може значно полегшити процес прибирання. Крім того, для підтримання чистоти в оселі особливо важливий регулярний режим прибирання.