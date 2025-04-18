Так, вони хочуть прикрасити його цікавими деталями з любовʼю і смаком, щоб він мав справді особливий вигляд. 24 Канал зібрав 6 цікавих ідей, як гарно можна прикрасити великодній кошик.

Дивіться також Як створити бюджетний і чарівний великодній декор своїми руками: відео креативної ідеї

Як прикрасити великодній кошик

Великодній кошик господарі завжди складають продумано, наповнюючи його різними продуктами, які потрібно буде освятити. Але, крім цього, вони кожного року задумуються, який декор додати, щоб надати кошику святкового вигляду.

В цьому році господарі надають перевагу мінімалізму і натуральним матеріалам. Так, для оформлення великоднього кошика можна використати стрічки з мереживом, що створить акуратний, але водночас святковий вигляд.

А прикрасити сам кошик можна зеленню та весняними квітами, зокрема барвінком. Гілочки верби, берези, лаванди або розмарину також нададуть кошику гарного вигляду.

Колоски та сухоцвіти – дуже естетично вишуканий декор. Так, можна використати тогорічні засушені колоски жита або пшениці. У поєднанні зі стрічками та бантиками нейтральних кольорів вони надають кошику гарного та стильного вигляду.

Також для оформлення великоднього кошика використовують елементи українського стилю. Так, його можна огорнути вишитою крайкою, додати бант з мережива та колоски пшениці. Такий акуратний декор, який кріпиться у місці з'єднання ручки до кошика, створює приголомшливий та вражаючий вигляд.

Відтак, кошик оздоблений вишитою стрічкою в традиційному українському стилі, символізує родинне тепло та національну єдність. Крім цього, декоративна композиція з сухоцвітів, колосків пшениці та невеличких писанок дарує відчуття свята.

У 2025 році гарною ідеєю, декоруючи кошик, може стати використання мінімалізму та монохромності. Зокрема, можна зосередитися на білих та пастельних кольорах, як при виборі самого кошика, так і декору.

Неможливо не згадати, що одним із найважливіших елементів великоднього кошика є рушник, яким його покривають. Найчастіше на Великдень обирають рушники з вишитими символами цього свята. Такий великодній рушник з вишивкою – чарівний акцент для вашого святкового кошика.

До слова користувачка тіктоку @uandriyashykk поділилася ідеєю для великоднього декору для оселі своїми руками.