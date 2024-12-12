Існує чимало варіантів для створення теплої та привабливої атмосфери для ваших гостей під час святкового прийому. Чарівною ідеєю поділилася користувачка тіктоку @tablescape.designs, повідомляє 24 Канал.

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Вишукане сервірування столу

Гарно організоване сервірування столу відображає увагу господаря до своїх гостей, створює святкову атмосферу та демонструє вишуканий смак.

Правильне сервірування передбачає продумане розміщення посуду, приладів і декоративних елементів, щоб гості почувалися комфортно і отримували задоволення від трапези.

Ідея, яку втілила @tablescape.designs в життя, справді зачаровує. Адже вона змогла поєднати стиль, вишуканість і стриманість разом.

Перше за все вона взялася за оформлення столу. Так, для цього потрібно вздовж центру столу акуратно згрупувати тканину або ж, як варіант, кілька пар тканинних серветок. До слова, гарний матиме вигляд тканина саме в зеленому кольорі. Після цього, на цю тканину також вздовж столу треба покласти гілку хвої. Її можна прикрасити декоративними гронами калини та невеликими червоними бантиками. Відтак, червоний та зелений кольори створять вишукане поєднання.

Далі потрібно доставити з двох боків свічки. Зауважимо, що цікавого вигляду столу додадуть свічки різних розмірів та форм.

Вже після цього залишилося розмістити столові прибори для кожного гостя, а зверху на тарілку покласти червону серветку, звʼязану золотистим кільцем, та додати ще до цього невеличку китицю калини. Ось тепер вишуканий та водночас стриманий декор столу можна вважати завершеним.