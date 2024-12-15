Прикрашання ялинки "одним махом" – тренд, який став вірусним у TikTok упродовж останніх тижнів, передає 24 Канал із посиланням на Good Housekeeping.

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Новий тренд у декорування новорічної ялинки

Усе дуже просто. Все, що вам потрібно зробити, це згрупувати кілька прикрас разом, утворивши в'язку, а потім повісити з’єднані прикраси на дерево. Як наслідок – ви отримаєте гарно і щільно декоровану ялинку із дуже незначими просвітами.

Час – один із наших найцінніших ресурсів, і цього року я хотіла створити елегантну та урочисту ялинку, не витрачаючи багато годин на прикрашання,

– пояснила Ембер Еберхардт.

Як прикрасити ялинку "одним махом": дивіться відео Еберхардт

Жінка стверджує, що відтепер ніколи не зможе повернутися до традиційного розвішування прикрас одна за одною.

Щоб з’єднати іграшки в одну групу, можна використати дріт або засоби для чищення труб. Натягнувши одну прикрасу, скрутіть дріт, щоб зафіксувати її на місці, перш ніж додавати наступну.

Створіть в'язки з 3 – 5 прикрас різного розміру, кольору та текстури. Коли прикраси зібрані разом, закріпіть їх на дереві за допомогою того самого дроту чи очисника для труб.

Ще одна інфлюенсерка поділилася створенням в'язок прикрас: дивіться відео