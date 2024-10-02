Досить поширена думка, що темна палітра кольорів зробить простір похмурим, проте всупереч усьому, це не так. Independent поцікавилися у кількох експертів з дизайну про поради та хитрощі щодо декорування кімнат з темними відтінками.

Дивіться також Завжди у тренді: дизайнери назвали 12 найкращих колірних рішень для інтер'єру

Відхід від сірої палітри

Один з експертів каже, що використання більш темної колірної палітри – це зростаюча тенденція, яку сьогодні спостерігають при виборі шпалер чи фарб.

Зазначається, що популярність сірих відтінків спала, а на його місці з'явилися насичений шоколад, слива та відтінки зеленого – від елегантного гоночного зеленого до лісового.



Насичені кольори на стінах кімнати / Фото Paint & Paper Library

Темні теплі тони

Дизайнер інтер’єру Метью Вільямсон додає, що помітив збільшення використання теплих і пряних тонів в декорі.

"Подумайте про землистий теракот, глибоку корицю та палену сієну. Ці осінні відтінки гарно доповнюються аксесуарами зі старої латуні та бронзи для блиску", – порекомендував експерт.

До того ж використання теплих кольорів і металевої обробки може створити таку атмосферу, що ваш простір не буде нудним.



Темні кольори на стіні / Фото Andrew Martin

Багатошаровість

Можна також спробувати багатошаровість, повторюючи один і той самий колір у кількох відтінках – наприклад, виберіть двоколірну вагонку, де верхня частина вашої стіни має світліший відтінок, ніж декоративні панелі внизу.

Фахівці рекомендують шукати марки фарб, які пропонують різноманітні відтінки в межах однієї колірної групи. Ви також можете оживити похмурі стіни, вибравши глянцеве покриття для додаткового відбиття світла або залишивши стелю білою.



Темна палітра кольорів на стінах / Фото Paint & Paper Library

Мартін Воллер, засновник дизайнерського дому Ендрю Мартін наголосив, що темніші кольори створюють набагато кращий фон для творів мистецтва, ніж білий, адже вони дозволяють яскравості ваших картин, або ж фотографій зайняти центральне місце.

Стеля в темних кольорах

Якщо ж ви все-таки сумніваєтеся, що темні кольори для стін буде занадто радикальним рішенням, розгляньте можливість пофарбувати в глибокий відтінок стелю.

Так, наприклад, у поєднанні зі свіжими білими стінами та світлими дерев'яними меблями темна стеля створює певний драматизм, водночас не перевантажуючи кімнату.