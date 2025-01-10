Йдеться, як про скорочення витрат на оплату праці, так і економію на матеріалах, передає 24 Канал із посиланням на Home and gardens.

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Як зекономити під час ремонту

Спершу визначте критерії – чого ви хочете досягти за допомогою проєкту. Це не тільки дасть вам орієнтир під час ремонту будинку, але й можливість спланувати бюджет.

Далі перед тим, як ремонтувати будинок, проведіть пошук в інтернеті, щоб визначити, які матеріали вам потрібні. Звертайте увагу не лише на зовнішній вигляд матеріалів, але й на довговічність та відповідність місцю, де ви хочете їх розмістити.

Відкладіть гроші на непередбачувані витрати / Фото Burlington Bathrooms

Потім починайте шукати підрядника. Ви можете отримати кращі пропозиції, якщо поговорите з ремонтником заздалегідь, оскільки він, як правило, стягує додаткову плату за термінові роботи, особливо під час пікового сезону ремонту.

Також підрядники можуть підказати матеріали та методи, які допоможуть вам заощадити гроші на ремонті будинку.

Ви отримаєте більш цілісне уявлення про те, скільки все буде коштувати на початку процесу. Це дасть час подумати, спланувати та порадитися з людьми, які працюватимуть над проєктом.

Визначте, які ремонтні роботи ви здатні зробити самостійно. Наприклад, ви можете прибрати старі матеріали та меблі. Для таких робіт, як видалення старої плитки, вам може знадобитися монтувальний стрижень або перфоратор.

Зверніть увагу на перероблені матеріали. Використання уживаних матеріалів справді може допомогти вам зменшити витрати.

Наприклад, під час ремонту ви можете використати деревину, що залишилася від інших ремонтних робіт, пошкоджену плитку, уживані шафи, які збереглися у хорошому вигляді.

З'ясуйте, які ремонті роботи ви можете виконати самостійно / Фото deVOL Kitchens

Визначте, у які речі краще вкласти гроші, а на яких зекономити. Наприклад, тверді поверхні та меблі у вашому домі повинні становити більшу частину вашого бюджету. Заощадити гроші можна на завершальних штрихах, купуючи в онлайн-магазинах додаткові предмети, як-от декоративні аксесуари, освітлення, лавки для входу та твори мистецтва.

Слід заздалегідь відкласти гроші на невідомі витрати. Якщо ви з тих людей, які захоплюються новими ідеями, або знаєте, що під час розвитку вашого проєкту вас будуть спокушати різні напрямки, виділіть собі певний бюджет і на ці зміни в планах.