Якщо у вас обмежений бюджет, або ви хочете створити унікальний елемент для освітлення, слід задуматися над виготовленням абажура власноруч. Для цього знадобиться горщик для рослин, старі газети і клей, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Стильний абажур із пап'є маше

Пап'є маше — техніка, яка полягає у комбінації смужок чи шматочків паперу з клеєм і розкладанні їх на об’єкті, наприклад такому, як горщик для рослин. Коли папір висихає, він стає твердим, і його можна зняти з горщика.

Яка послідовність дій:

Переверніть горщик для рослин і розпильте по ньому кухонний спрей, щоб пап'є маше не прилипало.

Далі підготуйте пасту для пап'є маше в мисці, змішуючи частини білого клею з водою.

Розірвіть газети на довгі смужки і занурте їх у клейову суміш.

Притисніть смужки до горщика, накладаючи одна на одну, допоки весь горщик не буде покритий щонайменше чотирма шарами.

Дайте йому висохнути повністю щонайменше 24 години.

Коли горщик висохне, обережно вийміть його із пап’є-маше, і ви отримаєте абажур.

Якщо ви використовуєте абажур для підвісного світильника, виріжте в його верхній частині отвір, достатній для набору підвісних світильників, протягніть лампу через отвір і підвісьте.

Як зробити абажур: дивіться відео

Ви можете пофарбувати абажур в один колір або використати малярську стрічку чи трафарети, аби створити цікавий візерунок. Щоб зробити абажур більш гламурним, ви можете пофарбувати його внутрішню частину металевою фарбою.