Якщо у вас обмежений бюджет, або ви хочете створити унікальний елемент для освітлення, слід задуматися над виготовленням абажура власноруч. Для цього знадобиться горщик для рослин, старі газети і клей, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
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Стильний абажур із пап'є маше
Пап'є маше — техніка, яка полягає у комбінації смужок чи шматочків паперу з клеєм і розкладанні їх на об’єкті, наприклад такому, як горщик для рослин. Коли папір висихає, він стає твердим, і його можна зняти з горщика.
Яка послідовність дій:
- Переверніть горщик для рослин і розпильте по ньому кухонний спрей, щоб пап'є маше не прилипало.
- Далі підготуйте пасту для пап'є маше в мисці, змішуючи частини білого клею з водою.
- Розірвіть газети на довгі смужки і занурте їх у клейову суміш.
- Притисніть смужки до горщика, накладаючи одна на одну, допоки весь горщик не буде покритий щонайменше чотирма шарами.
- Дайте йому висохнути повністю щонайменше 24 години.
- Коли горщик висохне, обережно вийміть його із пап’є-маше, і ви отримаєте абажур.
Якщо ви використовуєте абажур для підвісного світильника, виріжте в його верхній частині отвір, достатній для набору підвісних світильників, протягніть лампу через отвір і підвісьте.
Як зробити абажур: дивіться відео
Ви можете пофарбувати абажур в один колір або використати малярську стрічку чи трафарети, аби створити цікавий візерунок. Щоб зробити абажур більш гламурним, ви можете пофарбувати його внутрішню частину металевою фарбою.