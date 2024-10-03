Використання таких кольорів у вашій вітальні однозначно створить теплу та гостинну атмосферу, яка відчувається як ковток свіжого повітря. Подумайте про такі тони, як коричневий, бежевий, охра, сірий або зелений – вони ідеально поєднують красу навколишнього середовища та приносять нотку спокою у вітальню, пише Livingetc.

Дивіться також Виклик стереотипам: чому дизайнери у захваті від кухні Селени Гомес

Коричневі тони

Глибоко вкорінений землистий тон, такий як коричневий, який у великій кількості зустрічається в природі – чудовий варіант для вітальні. Він створить спокійну атмосферу, яка спонукає вас відпочити та розслабитися. Фахівці зазначають, що у коричневій вітальні більш приземлені відтінки дорогоцінних каменів, такі як аметист, цитрин, гранат і ляпіс, можуть надати сміливого кольору, не зіпсувавши загальний вигляд простору.



Кімната в коричневих тонах / Фото Timothy Kaye. Design: SR&O

Більш світла кімната з бежевим відтінком

Щоб створити ще більш заспокійливу атмосферу виберіть теплий нейтральний колір, наприклад бежевий. Цей відтінок дарує затишок. Ба більше, бежевий легко співставляється з різноманітними елементами декору.



Світла кімната з бежевим тоном / Фото Alyne Media. Дизайн: Comma Projects і Jayson Pate Design

Сірий тон для заспокійливої атмосфери

Світло-сіра вітальня рідко буде здаватися застарілою. Насправді, цей тон знову і знову з'являється в інтер’єрних трендах. Такий колір є синонімом тихої розкоші та має стримане відчуття.

Сірий у своїй ніжній колірній гамі є чудовим вибором для спокійних віталень землистих тонів, а в поєднанні з іншими землистими відтінками може створити вишуканий простір.



Кімната в сірому кольорі / Фото SMAC Studio

Кімната в кольорі охра

Більш глибокі і сміливі тони охри нагадують натуральну глину і захід сонця. Цей відтінок глибоко заспокійливий і водночас вишуканий.

Зазначимо, що охра – це тон, який особливо добре поєднується з металіками, такими як мідь, античне золото або срібло. Оформіть свою вітальню за допомогою такої комбінації та створіть затишну атмосферу вдома.



Вітальня у кольорі орха / Фото Francis Amiand. Дизайн Stéphanie Coutas and wallpaper by Omexco

Поєднання синього та зеленого

Блакитний і зелений тони завжди можуть гармонійно поєднуватися в інтер'єрі. У такій синьо-зеленій вітальні ці два кольори виглядають дуже органічно на тлі білих стін.



Кімната, де поєднані синій та зелений відтінки / Фото Лорен Міллер. Дизайн: Сем Сакс Дизайн

Схема поєднання кольорів зеленого моху та коричневого

Зелений вважається найбільш природним і заспокійливим тоном і кілька кольорів ідеально поєднуються з зеленим в дизайні інтер'єру.

Хорошим "другом" зеленого є коричневий. Разом вони формують органічну пару, яку можна побачити в природі. Вони можуть створити найпривабливішу обстановку, яка змушує вас відчувати, що ви оселилися ледь не просто неба.

Ще один чудовий спосіб використовувати зелений колір – оливкова зелень у поєднанні з темно-рожевим. Ці відтінки мають насичене історичне відчуття, яке особливо добре підходить для старих будинків із традиційними деталями.



Поєднання відтінків зеленого моху та коричневого / Фото Original BTC

Іржаві тони

Глиняні кольори можуть бути як теплими, так і пряними, але в цілому з ними набагато легше, ніж з яскравішими, сміливішими червоними. Вони мають помітний відтінок коричневого, який допомагає пом'якшити їх, створюючи відчуття затишку.

Чудовий спосіб використання іржавих кольорів, крім фарб, це плитка. Так, теракотова плитка може стати гарним кандидатом. Крім того, одна лише думка про це перенесе вас у будинки в стилі іспанського Відродження чи середземноморського стилю.

Крім фарб і підлоги, ви навіть можете ввести цей колір у свою вітальню через теракотові горщики, журнальні столики або настінну плитку.



Іржаві відтінки в кімнаті / Фото Future / Jake Curtis / Hannah Franklin)

Відтінок гірчиці

Немає кращого кольору, ніж гірчиця, аби отримати відчуття "поцілунку сонця". Він землистий та водночас теплий. Такий колір може бути як блідим, так і більш насиченим, або майже коричневим. Оскільки це земляний відтінок, він неймовірно добре поєднується з бордовим і холодним сірим.

У цьому кольорі є щось вишукане. Однак, якщо такий відтінок стін не зовсім відповідає вашому смаку, але все ж подобається вам, то можна використати його для оббивки меблів або придбати аксесуари в таких тонах.



Кімната у тонах гірчиці / Фото Farrow & Ball

Відтінок перегорілого апельсину

Відтінок перегорілого апельсину нагадує про вечірнє небо. Насправді, помаранчевий є доволі сміливим кольором, але він дуже вражаючий. Якщо ви не боїтеся додати у свій простір такі тони і любите вражати людей своїм вибором дизайну, цей колір може бути саме для вас.



Кімната у кольорі паленого апельсину / Фото Райан Макдональд. Дизайн: Studio Gild

Нотка червоного

Фахівці говорять про червону цеглу, троянди, помідори та спеції, тобто всі кольори, що походять від землі.

Це сміливий вибір кольору, тож якщо ви не плануєте давати цей відтінок на стіни, то з легкістю можете ввести його через тканини, такі як подушки та килими.

Червоний тон є ефектним у всіх стилях декору, від елегантного модерну до кантрі. Професіонали рекомендують вибирати більш глибокі тони червоного з коричневими відтінками для більш землистого ефекту.



Кімната, де є нотка червоного відтінку / Фото Lick

Відтінок зеленої шавлії

Улюблений колір вітальні дизайнерів у землистих кольорах – зелена шавлія, і це не дарма. Цей відтінок є приголомшливим нейтральним та модним. До того ж багато кольорів ідеально поєднуються з зеленим шавлією. Чудове поєднання зеленого та сірого може надати вітальні стильного вигляду без зайвих зусиль.

Використовуйте цей колір для стін, або дозвольте йому проникнути в простір через аксесуари.



Кімната у відтінку зеленої шавлії / Фото Гарріс Кенджар. Дизайн: Хайді Каллієр