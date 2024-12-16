Тим, хто має крихітну вітальню, вони радять ставити пів ялинки. Якщо її гарно стилізувати, то вона нічим не поступатиметься цілій, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Дивіться також Як із локшини для басейну створити ідеальний новорічний декор: цей тренд розриває мережі

Тенденція, яка врятує ваш Новий рік

Повнорозмірні новорічні ялинки іноді можуть видаватися занадто громіздкими в невеликій житловій площі. Прилягаючи до стіни, половина ялинки займає значно менше місця, ніж класична ялинка. Вона є ідеальним вибором для тих, хто має обмежений простір.

Згідно з даними Christmas Tree World, цього року спостерігався різкий сплеск популярності половинок ялинок: кількість пошукових запитів за останній місяць зросла на 500 відсотків.

Пів ялинки є найбільш доступна за ціною серед штучних дерев. Вони також займають набагато менше місця, тому чудово економлять простір і потребують менше декорування.

Половинка новорічної ялинки – ідеальне рішення для власників крихітних віталень / Фото Habitat

Як декорувати половинку ялинки

Щоб новорічне дерево мало більший вигляд, експерти рекомендують витрачати пристойну кількість часу на його "розпушення". Потрібно акуратно розпушити кожну гілочку та гілку, щоб вона розкрилася в повний розмір.

Використовуйте кулі, щоб створити ілюзію цілої ялинки. Розміщуйте більші кулі внизу ялинки, оскільки це візуально збільшить розмір вашого новорічного дерева. Додайте кулі різних розмірів до решти ялинки, щоб створити повний і елегантний вигляд.

Розпушіть кожну гілочку ялинки, аби вона здавалася пишнішою / Фото Balsam Hill