Диван Жюль отримала абсолютно випадково. Зважаючи на це, вона непогано заробила. 500 доларів – це понад 20 000 євро.

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Як Жюль втратила колосальну суму

Чоловік, який придбав диван за 500 доларів, вирішив похвалитися покупкою у соцмережах. Так Жюль дізналася, що старий та протертий диван – від дизайнера Когана. Його вироби коштують колосальні гроші.

Жюль пережила маленький шок. А далі – пішла гуглити. Зрештою, у мережі вона знайшла диван-близнюк свого проданого. Ціна – вразила її до глибини душі. Білий абсолютно звичайний на вигляд диван коштував 20 тисяч доларів.



Жінка була дуже розчарована, коли дізналася справжню ціну дивану / Kagan

Ображена на життя Жюль опублікувала свою історію у соцмережі. Були ті, хто поспівчував жінці. Водночас є й ті, хто наголосив: диван Жюль отримала абсолютно випадково. Вона заробила на цьому 500 доларів. Непогані гроші, які можна заробити, не доклавши жодних зусиль.

Люди жартують, що тепер уважніше ставитимуться до старих диванів на барахолках.