Десятикратна перевага росіян і контрнаступ ЗСУ: Залужний обговорив з Міллі важкі бої на фронті

США стали потужним партнером України у боротьбі з російськими загарбниками. Наші герої перебувають у постійному контракті з друзями та обговорюють плани для перемоги.

ЗСУ вже 109 днів героїчно тримають оборону та стримують російських окупантів. Завдяки майстерності наших воїнів та військового командування ворог зазнав рекордних втрат, а всі його плани руйнуються.

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Розмова Залужного та Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він повідомив, що вважає американського колегу своїм наставником та подякував за усі корисні настанови та підтримку.

Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну ситуацію. Наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу,

– повідомив Залужний.

Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що наші захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу втрат.

У Сєвєродонецьк ворог перекинув аж 7 своїх батальйонно-тактичних груп та багато артилерії. Попри постійний вогонь, постійні штурми та переважаючі сили окупантів вдалося зупинити.

Оскільки на Луганському напрямку ворог зазнає невдач, він відновлює обстріли Харкова, зокрема, житлових кварталів. Також артилерійські та мінометні обстріли продовжуються у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій.

Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії,

– розповів Залужний.

Він ще раз наголосив генералу Міллі на необхідності передати Україні якомога більше артилерійських систем калібру 155 мм. Окрім того, генерали обговорили подальшу стратегію оборони України та застосування вже переданої Україні зброї.

Війна Росії проти України: останні новини

Наступ росіян на Донбас продовжується. Окупанти готові кинути в бій строковиків та примусово мобілізованих, аби лиш виконати свій план із захоплення територій.

Російські окупанти знищують мости навколо Сєвєродонецька. два їм вдалося зруйнувати, вони ведуть обстріли третього. Якщо їм вдасться втілити свій план – місто буде відрізане.

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