На десятий день війни росіяни винайшли "надійний захист" від Джавелінів – дерев'яні дошки

Росіяни називають свою армію ледь не найпотужнішою у світі. Крім цього, вона доволі винахідлива. Наприклад, на десятий день війни окупанти винайшли "надійний захист" техніки від "Джавелінів".

Росіяни прикріпили до своєї техніки дерев'яні дошки та колоди.

До речі Російська еліта панікує, а Путіну не вірить навіть найближче оточення

Броня "російська берізка"

У мережі жартують, що на особливо небезпечну техніку має бути найпотужніша броня. Пропонують для такого "захисту" назву "російська берізка".



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!