У Росії десятки окупантів після повернення з фронту стануть мерами та губернаторами, – ISW

Кремль планує призначити десятки російських військових, які брали участь у війні в Україні, мерами та губернаторами регіонів. Йдеться про так звану програму "реінтеграції ветеранів".

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що призначення заплановані до 2026 року.

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Окупанти отримають посади мерів та губернаторів

Згідно з інформацією російських джерел, заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кирієнко пообіцяв Владіміру Путіну, що щонайменше 50 російських військових, які брали участь у війні в Україні, стануть мерами та губернаторами регіонів. Це буде зроблено за програмою реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

Російські регіональні органи влади продовжують значно збільшувати одноразові виплати для російських контрактників, щоб фінансово стимулювати набір на службу за контрактом для підтримки зусиль з криптомобілізації,

– додали в ISW.

Зазначається, що зокрема 7 жовтня голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що одноразові виплати російським військовим-добровольцям і контрактникам зростуть до трьох мільйонів рублів до 31 грудня 2024 року.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, Росія планує набрати в армію на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість росіян називають у планах Кремля на найближчі три роки – з 2025 по 2027.