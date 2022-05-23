Десятки тисяч чорних пакетів, – Зеленський не розуміє, чому Росія не забирає загиблих військових

Внаслідок активних бойових дій на території України гине велика кількість військовослужбовців. Мовиться про бійців обох сторін українсько-російської війни. Проте Володимира Зеленського щиро дивує, чому Кремль не зацікавлений у поверненні тіл загиблих військових.

Про це президент України розповів сьогодні під час розмови в Українському домі в Давосі. Володимир Зеленський повідомив, що втрати українських бійців близькі до 100 осів в день. Українські захисники та захисниці щодня боронять нашу державу від злого сусіда з гострими зубами. Вони втомлюються та кладуть свої життя за нашу свободу.

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Зеленський наголосив, що Росія не втомлюється кидати тисячі своїх бійців на війну проти України. Кремлю абсолютно все одно скільки російських військових загинуло в Україні.

Президент впевнено сказав, що Путін не знає, як виглядають ті, кого він кинув знищувати сусідню державу та як їх звуть. Він навіть не знає, яка кількість їх була послана на криваву війну.

Він (Путін – 24 канал) не знає точної кількості російських трупів. Вони їх не забирають. У нас десятки тисяч чорних пакетів з людьми, яких не забирає Росія. Це їх солдати. Просто їх військові,

– наголосив Зеленський.

Щодня кілька сотень росіян гине на війні в Україні, їхні трупи валяються на українській землі. В деяких населених пунктах місцеві мешканці закопують ворожі трупи, аби ті не розкладалися прямо на вулицях і не приносили загрозу. Також Укрзалізниця виділила кілька вагонів-рефрижераторів, а яких наразі перебуває 250 мішків з тілами загиблих росіян.

Українські спеціалісти, які займаються трупами російських загарбниців, скаржаться, що Росія взагалі не хоче їх забирати. Тіла окупантів змушені зберігати у спеціально обладнаних вагонах-рефрижераторах. Кожен труп поміщають в окремий мішок. Станом на 23 травня у війні проти України загинуло вже 29 200 росіян.

Зокрема, великих втрат зазнає Росія у техніці: актуальні цифри ворога на 23 травня

танків – 1 293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 110 (+3) одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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