Десятки тисяч людей пройшлись маршем у Лондоні та виявили солідарність з українцями

У британській столиці вчергове висловили підтримку українському народу. У Лондоні влаштували багатотисячний марш.

Яскраві світлини з маршу солідарності з українським народом оприлюднили на сторінці посольства України у Британії.

Важливо У Великій Британії готові зняти санкції з Росії після виводу її військ з України

За даними дипломатів, марш об'єднав десятки тисяч людей. Більшість із них тримали в руках жовто-блакитні прапори, плакати на підтримку України, а також одягли українські віночки. У марші взяли участь і представники української діаспори.

Сьогодні Лондон вкотре показав, як треба стояти з Україною. Десятки тисяч людей пройшлись маршем по місту та виявили солідарність з українським народом,

– наголосили у посольстві.

На плакатах можна помітити заклики до НАТО закрити небо та питання "Хто наступний?".

У Лондоні відбувся марш на підтримку України / Фото посольства України у Британії

Зауважимо, що Британія рішуче засуджує агресію Росії проти України та всебічно допомагає нашій країні. Так, 26 березня британський уряд запровадив нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Зеленський виступив у парламенті Британії українською мовою: дивіться відео