Десятки українців зібралися біля посольства Росії у Чилі
Джерело:Sky News
Українці влаштували протест біля посольства Росії в Чилі у місті Сантьяго. Люди вирішили вчергове засудити вторгнення Росії в Україну.
Десятки активістів тримали в руках плакати та жовто-блакитні прапори.
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Частина людей взяли участь у перформансі, лежачи на землі. У такий спосіб люди нагадали світу про вбитих російськими окупантами цивільних людей, зокрема дітей.
Люди лягли на землю під час акції пам'яті / АР
Зазначимо, що подібні акції відбуваються у різних куточках світу. До прикладу, під будівлею Державної опери Відня 9 квітня відбулася акція у пам'ять про жертв розбомбленого росіянами Драматичного театру у Маріуполі. Декілька людей лягли на землю, зображуючи вбитих росіянами мирних жителів України.
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