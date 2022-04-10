Десятки українців зібралися біля посольства Росії у Чилі

Українці влаштували протест біля посольства Росії в Чилі у місті Сантьяго. Люди вирішили вчергове засудити вторгнення Росії в Україну.

Десятки активістів тримали в руках плакати та жовто-блакитні прапори.

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Частина людей взяли участь у перформансі, лежачи на землі. У такий спосіб люди нагадали світу про вбитих російськими окупантами цивільних людей, зокрема дітей.



Люди лягли на землю під час акції пам'яті / АР

Зазначимо, що подібні акції відбуваються у різних куточках світу. До прикладу, під будівлею Державної опери Відня 9 квітня відбулася акція у пам'ять про жертв розбомбленого росіянами Драматичного театру у Маріуполі. Декілька людей лягли на землю, зображуючи вбитих росіянами мирних жителів України.

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