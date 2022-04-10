Участь у перформансі взяли десятки людей. Частина з них лягли на землю, зображуючи вбитих росіянами мирних жителів України.

Важливо "Пам'ятаємо Бучу, Ірпінь і Маріуполь": у Варшаві відбулося жалобне віче в пам'ять жертв війни

Під час акції кілька десятків людей тримали в руках українську національну символіку, плакати із засудженням війни в Україні. Також на площі біля опери виклали з білих мішків напис російською мовою "Дети" – як це було біля будівлі розбомбленого театру у Маріуполі.

Організаторами акції було "Товариство української молоді в Австрії". Голова ТУМА Нестор Рудницький розповів, акція має на меті вшанувати пам’ять жертв жорстокого нальоту російської авіації на Драматичний театр у Маріуполі, який під час блокади міста слугував бомбосховищем.

Нагадаємо! Біля театру було написано "Дети", але це не завадило російській армії його розбомбити.

І цією акцію ми хотіли привернути увагу австрійського суспільства до тих жахів та воєнних злочинів, які російські війська вже вчинили та продовжують вчиняти в Україні. Це зло не повинно залишатися поза увагою, і усі винуватці цих злочинів мають бути покарані,

– заявив Рудницький.

За його словами, дуже важливо, щоб світові лідери об'єдналися зараз з метою зупинення подальшого руйнування Маріуполя росіянами та вбивств його жителів.

Акція під будівлею Державної опери Відня / Фото Укрінформу

Більше про авіаудар по Драмтеатру у Маріуполі

16 березня російські загарбники скинули бомбу і знищили Драматичний театр у Маріуполі. Там ховалися сотні людей, зокрема жінки та діти. Рашистів не зупинив надпис "Дети" на землі перед Драмтеатром.

За кілька годин до удару росіяни заявили, що в театрі знаходиться штаб полку "Азов". Внаслідок бомбардування загинуло щонайменше 300 людей.