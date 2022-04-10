Участие в перформансе приняли десятки человек. Часть из них легли на землю, изображая убитых россиянами мирных жителей Украины.

Важно "Помним Бучу, Ирпень и Мариуполь": в Варшаве состоялось траурное вече в память о жертвах войны

Во время акции несколько десятков человек держали в руках украинскую национальную символику, плакаты с осуждением войны в Украине. Также на площади возле оперы выложили из белых мешков надпись на русском языке "Дети" – как это было у здания разбомбленного театра в Мариуполе.

Организаторами акции было "Общество украинской молодежи в Австрии". Глава ТУМА Нестор Рудницкий рассказал, что цель – почтить память жертв жестокого налета российской авиации на Драматический театр в Мариуполе, который во время блокады города служил бомбоубежищем.

Напомним! Возле театра было написано "Дети", но это не помешало русской армии его разбомбит.

И этой акцией мы хотели привлечь внимание австрийского общества к ужасам и военным преступлениям, которые российские войска уже совершили и продолжают совершать в Украине. Это зло не должно оставаться без внимания, и все виновники этих преступлений должны быть наказаны,

– заявил Рудницкий.

По его словам, очень важно, чтобы мировые лидеры объединились сейчас с целью остановки дальнейшего разрушения Мариуполя россиянами и убийствах его жителей.

Акция под зданием Государственной оперы Вены / Фото Укринформа

Больше об авиаударе по Драмтеатру в Мариуполе

16 марта русские захватчики сбросили бомбу и уничтожили Драматический театр в Мариуполе . Там скрывались сотни людей, в том числе женщины и дети. Рашистов не остановила надпись "Дети" на земле перед Драмтеатром.

За несколько часов до удара россияне заявили, что в театре находится штаб полка "Азов". В результате бомбардировки погибли по меньшей мере 300 человек.