Посилався на спільних друзів та просив сприяння: з'явилися нові деталі справи Гринкевича

Державне бюро розслідувань восени 2023 року розпочало слідство щодо випадків постачання необхідних Міноборони речей за 100% передоплатою, але без належного виконання умов договорів. Зокрема, правоохоронці викрили бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Суд встановив нові деталі справи арештованого постачальника Міноборони Ігоря Гринкевича. Виявилось, що він пропонував хабар співробітнику ДБР та зустрічався з ним для цього, але той передав його своїм колегам.

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Намагався домогтися сприяння

23 грудня бізнесмен написав заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Він зазначив, що він "від спільних друзів" та попросив зідзвонитися.

Телефоном Гринкевич сказав про необхідність зустрічі.

Працівник ДБР стверджує, що не був знайомий із бізнесменом та не знав, які наміри на цю зустріч має Гринкевич, тож погодився.

Того ж дня вони зустрілись на заправці у Києві. Тоді бізнесмен повідомив "про необхідність сприяння" поверненню вилученого майна. Правоохоронець після зустрічі написав рапорт про злочин.

За два дні, 25 грудня, Гринкевич знову написав повідомлення.

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– мовилось у ньому.

Також він спробував подзвонити працівнику ДБР, однак той попросив спілкуватися письмово. У ході переписки вони домовились про зустріч 28 грудня.

Під час другої зустрічі Гринкевич, за твердженням слідства, запропонував хабар у 500 тисяч доларів за повернення майна, вилученого на обшуках.

Він мав віддати гроші наступного дня, тож вони знову домовились про зустріч. Працівник ДБР діяв під контролем правоохоронців.

Під час зустрічі бізнесмен сказав, що приніс обіцяні 500 тисяч доларів. Він передав кошти чиновнику. Після цього Гринкевича затримали на місці.

Розслідування триває.

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