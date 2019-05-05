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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – гривня зміцнилась щодо долара, деталі та сценарії інавгурації Зеленського та "бредни" від влади Росії.

      1. Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає...

      Гривня зміцнюється
      Щось дивне відбувається з національною валютою – вона з дня на день лише зміцнюється відносно долара. Тоді як за моїм внутрішнім відчуттям навколишнього світу гривня мала б зараз знецінюватися просто шаленими темпами.

      Читайте більше блогів автора.

      2. Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів

      Боєць Олексій
      Олексій високий, на правій долоні – татуювання у вигляді сонця. Він – один із тих, хто в складі бригади "Холодний Яр" боронить Україну.

      Найважливіше про війну на Донбасі тут.

      3. Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?

      Інавгурація Зеленського
      Що вигадає Володимир Зеленський – час покаже. Як ми бачили раніше, він не хоче йти старою стежкою. Але чи зможе вмовити парламент?

      Найцікавіші матеріали про Володимир Зеленський читайте тут.

      4. "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле

      Российские паспорта
      "Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства" – сказал Владимир Путин. Заявление – яркое свидетельство мира фантазий, в котором живет глава российской власти. Отсутствия связи с реальностью. Непонимания, что сотворил, куда привел Россию.

      Взгляд изнутри: блоги об отношениях Украины и России от обозревателей из РФ

      5. "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?

      Долги
      Россия страна, в которой, что ни день, то становится известно об очередном рекорде. Объем долгов "Газпрома" в 2018 году составил 3,863 триллиона рублей, что на 597 млрд рублей больше показателя 2017 года и, как вы понимаете, так же является абсолютным рекордом за всю историю компании.

      Читайте больше материалов автора.

      Читайте також: Путін кинув Україні новий виклик, – Le Point

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Публікації Російська пропаганда Володимир Зеленський Російські паспорти на Донбасі Володимир Путін Долар-Гривня Газпром
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