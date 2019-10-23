23:28
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Юрій Бутусов

      Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество

      451
      Большой скандал в "Слуге народа"
      Большой скандал в "Слуге народа" / Коллаж 24 канала

      Офис Президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

      Прочел заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прохождения депутатами "Слугами народа" детектора лжи, и если детектор что-то покажет, то тогда нарушителями займутся антикоррупционные органы.

      Читайте также: Арахамия ответил, подозревает ли Дубинского в коррупции

      Публичность в таком скандальном вопросе – это очень хорошо. Но при этом позиция президента не отвечает реальной ситуации, правильный алгоритм должен быть таким:

      1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.

      2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.

      3. Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.

      4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

      5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

      Официальное заявление: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

      blog_ava
      Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат
      сьогодні
      9025
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Володимир Зеленський "Слуг народу" перевірять на поліграфі Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      сьогодні , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 257
      Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      сьогодні , 22:35 Головні новини 23 жовтня: Дубінський, Арахамія та поліграф і викрадення дитини у Києві
      Емал Набі 269
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      сьогодні , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 303
      Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези
      сьогодні , 22:22 Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 3729
      Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество
      сьогодні , 22:00 Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество
      Юрій Бутусов 451
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук