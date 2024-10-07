У Старокостянтинові загроза детонації боєприпасів, містян просять бути в укритті

На Хмельниччині попереджають про загрозу детонації боєприпасів. Це ніяк не пов'язано з ранковою атакою "Кинджалами".

У Старокостянтинові є загроза детонації боєприпасів. Місцевих просять перебувати у безпеці.

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Загроза детонації боєприпасів

У Старокостянтинові є загроза детонації боєприпасів. Через це місцевих жителів просять перебувати поблизу укриттів.

У міській раді пояснили, що з 10:00 до 11:00 проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Тому там можуть бути вибухи, однак вони не пов'язані із ворожими обстрілами.

Про це також написали у місцевих групах у фейсбуці.



У Старокостянтинові можуть бути вибухи / Скриншот 24 Каналу

Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Знешкодження непридатних боєприпасів також може становити потенційну небезпеку.