Сюжет, де Крим "додали" до Росії: Deutsche Welle втрапило у скандал

Німецьке видання Deutsche Welle опублікувало карту Росії із зображенням українського Криму. Це промайнуло у сюжеті журналістів.

Обурливу помилку допустили у сюжеті про те, чому Росія відновлює марки автівок радянських часів. У відео показали карту, де Крим позначили як частину Росії.

До речі Навесні ЗСУ будуть в Донецьку, Луганську, Севастополі, – Данілов

Сюжет про "розквіт" автопрому в Росії

До речі, в самому сюжеті показали "розквіт" російського автопрому після лютого 2022. Оскільки більшість іноземних виробників та автопостачальників покинули державу-агресорку, Москва від безвиході вирішили "відродити" радянські бренди. У 2022 році будуть знову виробляти "Москвичі" та "Волги".

Коментарів та вибачень від редакції щодо карти ще не було.



Карта, яку показали у Deutsche Welle / Скриншот з відео

Схожі інциденти

Нещодавно російський опозиційний телеканал "Дождь" оштрафували на 10 тисяч євро за те, що в його ефірі окупований Крим позначили як частину Росії, а російську армію назвали "нашою армією". У Латвії відкликали його ліцензію.

У схожий скандал втрапив Pinterest. У розділі аналітики облікового запису застосунок позначив Крим як частину Росії. У відповідь українські користувачі влаштували ревью-бомбінг та опустили рейтинг додатка Pinterest в українському Google Play з 4,1 до 1,0.

У Росії взагалі хочуть заборонити карти, де Крим позначено правильно – українським. До Думи навіть внесли відповідні законопроєкти. Депутати пропонують, аби за демонстрацію таких карт загрожував штраф або арешт до 15 діб. Розмір штрафу для юридичних осіб взагалі хочуть встановити до 1 мільйона рублів.