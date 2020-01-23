Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn реформуватиме Укрзалізницю. Прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що компанії віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років, проте в Deutsche Bahn кажуть, що надаватимуть тільки консультації. Як функціонує Deutsche Bahn – читайте у матеріалі 24 каналу.

Deutsche Bahn – найбільший залізничний оператор Німеччини, це державна компанія. Вона також є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

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Deutsche Bahn створили в 1994 році внаслідок об'єднання залізниць Західної і Східної Німеччини. Компанія ділиться на різні організаційні підрозділи, які виконують свої завдання з дочірніми підприємствами.

Перевізник користується в самій Німеччині не надто хорошою репутацією – його часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність. Наприклад, пасажири незадоволені швидкістю інтернету в поїздах.



Салон потяга Deutsche Bahn / Фото happyrail.com

До складу холдингу Deutsche Bahn входять структурні підрозділи:

DB Fernverkehr (пасажирські перевезення),

DB Regio (регіональні перевезення),

дочірня компанія Arriva (автобусні та залізничні перевезення в країнах Європи),

дочірня DB Bahn (управління),

дочірня DB Dienstleistungen (послуги),

дочірня DB Netze (інфраструктура),

дочірня DB Schenker (вантажоперевезення).

Пасажирські перевезення

Наполовину незалежний підрозділ Deutsche Bahn – Fernverkehr – здійснює пасажирські перевезення:

поїздами далекого сполучення (InterCity, EuroCity);

швидкісними поїздами (Intercity-Express);

нічними поїздами (CityNightLine);

поїздами на середні відстані від 100 до 300 кілометрів (RegionalExpress);

регіональними поїздами на малі відстані і незначні населені пункти (RegionalBah);.

міськими і приміськими поїздами в мегаполісах та агломераціях (S-Bahn);

Fernverkehr запускає сотню поїздів на добу. Водночас міжміські послуги всіх конкурентів складають не більше 10-15 поїздів на день.

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Пасажирський поїзд Deutsche Bahn / weltreisejournal.de

Транспорт і логістика

До групи транспорту та логістики входять дочірні підприємства, які здійснюють вантажні перевезення залізничним та іншими видами транспорту:

вантажні перевезення залізничним транспортом (DB Schenker Rail),

логістика та комбіновані перевезення залізничним, автомобільним, морським, річковим та повітряним транспортом (DB Schenker Logistics).

Інфраструктура

До групи інфраструктури входять дочірні підприємства, які обслуговують залізничну інфраструктуру:

DB Netze Fahrweg – група підприємств, які обслуговують рейкову інфраструктуру залізниць;

DB Netze Personenbahnhöfe – група підприємств, які обслуговують вокзали;

DB Netze Energie – група підприємств, які відповідають за енергозабезпечення залізниць (електроенергією та паливом).

Послуги

Підприємства з групи послуг відповідають за обслуговування рухомого складу, телекомунікації та комп'ютерну техніку, обслуговування службової техніки, обслуговування нерухомості та безпеку.

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Скандал у Deutsche Bahn через Грету Тунберг

Скандал навколо екоактивістки Грети Тунберг і Deutsche Bahn спалахнув після публікації активісткою у твітері фотографії, де вона сидить на підлозі вагона поїзда біля багажного відділення. За словами Тунберг, потяг був переповнений.

У Deutsche Bahn на це відповіли, що Грета мала квиток у перший клас, який давав їй право на всі додаткові послуги для пасажирів цієї категорії. Зазначимо, що активістка була змушена кілька разів пересісти з поїзда на поїзд, і знамените фото в оточенні валіз було зроблене після однієї з таких пересадок.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Чому поїзди Deutsche Bahn запізнюються

З 2018 по 2019 рік перевізник виплатив 53,6 мільйона євро пасажирам поїздів, які запізнювалися або не рушали вчасно. І число цих виплат зростає щороку.

З одного боку, клієнти почали активніше відстоювати свої споживчі права. З іншого – поїзди справді почали частіше запізнюватися – і приміські, і міжміські.

У пресслужбі компанії Deutsche Bahn кажуть, що в 2018 році причинами збоїв руху була здебільшого погана погода:

У січні 2018 року рух поїздів зупиняли через ураган Фредерік на північному заході Німеччини.

У лютому залізницю паралізувало через 30-градусний мороз у багатьох федеральних землях.

У березні Німеччину завалювало снігом, а в травні і червні – заливало дощами.

У липні – серпні трималася аномальна спека, що теж впливало на рух (періодично залізничники були змушені зупиняти потяги через перегріті рейки).

Крім того, в травні, жовтні та грудні на дорозі страйкували робітники, щоб домогтися підвищення зарплат.

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І ще один момент: якщо раніше пасажири висловлювали невдоволення лише точністю поїздів Deutsche Bahn, то згодом почали скаржитися ще й на поганий сервіс. І, відповідно також вимагати за нього компенсації.

Зауважимо, що якщо поїзд Deutsche Bahn прибув або вирушив на годину пізніше, пасажир має право на відшкодування 25% вартості квитка, двогодинне запізнення гарантує повернення 50% ціни. За певних обставин можна навіть вибити у Deutsche Bahn оплату ночівлі в готелі.