Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці
Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn реформуватиме Укрзалізницю. Прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що компанії віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років, проте в Deutsche Bahn кажуть, що надаватимуть тільки консультації. Як функціонує Deutsche Bahn – читайте у матеріалі 24 каналу.
Deutsche Bahn – найбільший залізничний оператор Німеччини, це державна компанія. Вона також є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
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Deutsche Bahn створили в 1994 році внаслідок об'єднання залізниць Західної і Східної Німеччини. Компанія ділиться на різні організаційні підрозділи, які виконують свої завдання з дочірніми підприємствами.
Перевізник користується в самій Німеччині не надто хорошою репутацією – його часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність. Наприклад, пасажири незадоволені швидкістю інтернету в поїздах.
Салон потяга Deutsche Bahn / Фото happyrail.com
До складу холдингу Deutsche Bahn входять структурні підрозділи:
- DB Fernverkehr (пасажирські перевезення),
- DB Regio (регіональні перевезення),
- дочірня компанія Arriva (автобусні та залізничні перевезення в країнах Європи),
- дочірня DB Bahn (управління),
- дочірня DB Dienstleistungen (послуги),
- дочірня DB Netze (інфраструктура),
- дочірня DB Schenker (вантажоперевезення).
Пасажирські перевезення
- Наполовину незалежний підрозділ Deutsche Bahn – Fernverkehr – здійснює пасажирські перевезення:
- поїздами далекого сполучення (InterCity, EuroCity);
- швидкісними поїздами (Intercity-Express);
- нічними поїздами (CityNightLine);
- поїздами на середні відстані від 100 до 300 кілометрів (RegionalExpress);
- регіональними поїздами на малі відстані і незначні населені пункти (RegionalBah);.
- міськими і приміськими поїздами в мегаполісах та агломераціях (S-Bahn);
Fernverkehr запускає сотню поїздів на добу. Водночас міжміські послуги всіх конкурентів складають не більше 10-15 поїздів на день.
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Пасажирський поїзд Deutsche Bahn / weltreisejournal.de
Транспорт і логістика
До групи транспорту та логістики входять дочірні підприємства, які здійснюють вантажні перевезення залізничним та іншими видами транспорту:
- вантажні перевезення залізничним транспортом (DB Schenker Rail),
- логістика та комбіновані перевезення залізничним, автомобільним, морським, річковим та повітряним транспортом (DB Schenker Logistics).
Інфраструктура
До групи інфраструктури входять дочірні підприємства, які обслуговують залізничну інфраструктуру:
- DB Netze Fahrweg – група підприємств, які обслуговують рейкову інфраструктуру залізниць;
- DB Netze Personenbahnhöfe – група підприємств, які обслуговують вокзали;
- DB Netze Energie – група підприємств, які відповідають за енергозабезпечення залізниць (електроенергією та паливом).
Послуги
Підприємства з групи послуг відповідають за обслуговування рухомого складу, телекомунікації та комп'ютерну техніку, обслуговування службової техніки, обслуговування нерухомості та безпеку.
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Скандал у Deutsche Bahn через Грету Тунберг
Скандал навколо екоактивістки Грети Тунберг і Deutsche Bahn спалахнув після публікації активісткою у твітері фотографії, де вона сидить на підлозі вагона поїзда біля багажного відділення. За словами Тунберг, потяг був переповнений.
У Deutsche Bahn на це відповіли, що Грета мала квиток у перший клас, який давав їй право на всі додаткові послуги для пасажирів цієї категорії. Зазначимо, що активістка була змушена кілька разів пересісти з поїзда на поїзд, і знамените фото в оточенні валіз було зроблене після однієї з таких пересадок.
Чому поїзди Deutsche Bahn запізнюються
З 2018 по 2019 рік перевізник виплатив 53,6 мільйона євро пасажирам поїздів, які запізнювалися або не рушали вчасно. І число цих виплат зростає щороку.
З одного боку, клієнти почали активніше відстоювати свої споживчі права. З іншого – поїзди справді почали частіше запізнюватися – і приміські, і міжміські.
У пресслужбі компанії Deutsche Bahn кажуть, що в 2018 році причинами збоїв руху була здебільшого погана погода:
- У січні 2018 року рух поїздів зупиняли через ураган Фредерік на північному заході Німеччини.
- У лютому залізницю паралізувало через 30-градусний мороз у багатьох федеральних землях.
- У березні Німеччину завалювало снігом, а в травні і червні – заливало дощами.
- У липні – серпні трималася аномальна спека, що теж впливало на рух (періодично залізничники були змушені зупиняти потяги через перегріті рейки).
- Крім того, в травні, жовтні та грудні на дорозі страйкували робітники, щоб домогтися підвищення зарплат.
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І ще один момент: якщо раніше пасажири висловлювали невдоволення лише точністю поїздів Deutsche Bahn, то згодом почали скаржитися ще й на поганий сервіс. І, відповідно також вимагати за нього компенсації.
Зауважимо, що якщо поїзд Deutsche Bahn прибув або вирушив на годину пізніше, пасажир має право на відшкодування 25% вартості квитка, двогодинне запізнення гарантує повернення 50% ціни. За певних обставин можна навіть вибити у Deutsche Bahn оплату ночівлі в готелі.