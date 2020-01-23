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      Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці

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      Deutsche Bahn допомагатиме Укрзалізницю: що відомо про німецьку компанію / railcolornews.com

      Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn реформуватиме Укрзалізницю. Прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що компанії віддадуть в управління Укрзалізницю на 10 років, проте в Deutsche Bahn кажуть, що надаватимуть тільки консультації. Як функціонує Deutsche Bahn – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Deutsche Bahn – найбільший залізничний оператор Німеччини, це державна компанія. Вона також є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

      До теми: Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала

      Deutsche Bahn створили в 1994 році внаслідок об'єднання залізниць Західної і Східної Німеччини. Компанія ділиться на різні організаційні підрозділи, які виконують свої завдання з дочірніми підприємствами.

      Перевізник користується в самій Німеччині не надто хорошою репутацією – його часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність. Наприклад, пасажири незадоволені швидкістю інтернету в поїздах.

      поїзд Deutsche Bahn фото салон потяга німецька залізниця
      Салон потяга Deutsche Bahn / Фото happyrail.com

      До складу холдингу Deutsche Bahn входять структурні підрозділи:

      • DB Fernverkehr (пасажирські перевезення),
      • DB Regio (регіональні перевезення),
      • дочірня компанія Arriva (автобусні та залізничні перевезення в країнах Європи),
      • дочірня DB Bahn (управління),
      • дочірня DB Dienstleistungen (послуги),
      • дочірня DB Netze (інфраструктура),
      • дочірня DB Schenker (вантажоперевезення).

      Пасажирські перевезення

      • Наполовину незалежний підрозділ Deutsche Bahn – Fernverkehr – здійснює пасажирські перевезення:
      • поїздами далекого сполучення (InterCity, EuroCity);
      • швидкісними поїздами (Intercity-Express);
      • нічними поїздами (CityNightLine);
      • поїздами на середні відстані від 100 до 300 кілометрів (RegionalExpress);
      • регіональними поїздами на малі відстані і незначні населені пункти (RegionalBah);.
      • міськими і приміськими поїздами в мегаполісах та агломераціях (S-Bahn);

      Fernverkehr запускає сотню поїздів на добу. Водночас міжміські послуги всіх конкурентів складають не більше 10-15 поїздів на день.

      Читайте також: За Укрзалізницю візьмуться німецькі фахівці: що зміниться в компанії – заява Гончарука

      фото поїзда Deutsche Bahn Німеччина пасажирські перевезення люди з інвалідністю
      Пасажирський поїзд Deutsche Bahn / weltreisejournal.de

      Транспорт і логістика

      До групи транспорту та логістики входять дочірні підприємства, які здійснюють вантажні перевезення залізничним та іншими видами транспорту:

      • вантажні перевезення залізничним транспортом (DB Schenker Rail),
      • логістика та комбіновані перевезення залізничним, автомобільним, морським, річковим та повітряним транспортом (DB Schenker Logistics).

      Інфраструктура

      До групи інфраструктури входять дочірні підприємства, які обслуговують залізничну інфраструктуру:

      • DB Netze Fahrweg – група підприємств, які обслуговують рейкову інфраструктуру залізниць;
      • DB Netze Personenbahnhöfe – група підприємств, які обслуговують вокзали;
      • DB Netze Energie – група підприємств, які відповідають за енергозабезпечення залізниць (електроенергією та паливом).

      Послуги

      Підприємства з групи послуг відповідають за обслуговування рухомого складу, телекомунікації та комп'ютерну техніку, обслуговування службової техніки, обслуговування нерухомості та безпеку.

      Читайте також: Укрзалізниця замінила величезну кількість комплектів постільної білизни

      Скандал у Deutsche Bahn через Грету Тунберг

      Скандал навколо екоактивістки Грети Тунберг і Deutsche Bahn спалахнув після публікації активісткою у твітері фотографії, де вона сидить на підлозі вагона поїзда біля багажного відділення. За словами Тунберг, потяг був переповнений.

      У Deutsche Bahn на це відповіли, що Грета мала квиток у перший клас, який давав їй право на всі додаткові послуги для пасажирів цієї категорії. Зазначимо, що активістка була змушена кілька разів пересісти з поїзда на поїзд, і знамените фото в оточенні валіз було зроблене після однієї з таких пересадок.

      Чому поїзди Deutsche Bahn запізнюються

      З 2018 по 2019 рік перевізник виплатив 53,6 мільйона євро пасажирам поїздів, які запізнювалися або не рушали вчасно. І число цих виплат зростає щороку.

      З одного боку, клієнти почали активніше відстоювати свої споживчі права. З іншого – поїзди справді почали частіше запізнюватися – і приміські, і міжміські.

      У пресслужбі компанії Deutsche Bahn кажуть, що в 2018 році причинами збоїв руху була здебільшого погана погода:

      • У січні 2018 року рух поїздів зупиняли через ураган Фредерік на північному заході Німеччини.
      • У лютому залізницю паралізувало через 30-градусний мороз у багатьох федеральних землях.
      • У березні Німеччину завалювало снігом, а в травні і червні – заливало дощами.
      • У липні – серпні трималася аномальна спека, що теж впливало на рух (періодично залізничники були змушені зупиняти потяги через перегріті рейки).
      • Крім того, в травні, жовтні та грудні на дорозі страйкували робітники, щоб домогтися підвищення зарплат.

      До теми: Як українці їздили до Європи потягами у 2019 році

      І ще один момент: якщо раніше пасажири висловлювали невдоволення лише точністю поїздів Deutsche Bahn, то згодом почали скаржитися ще й на поганий сервіс. І, відповідно також вимагати за нього компенсації.

      Зауважимо, що якщо поїзд Deutsche Bahn прибув або вирушив на годину пізніше, пасажир має право на відшкодування 25% вартості квитка, двогодинне запізнення гарантує повернення 50% ціни. За певних обставин можна навіть вибити у Deutsche Bahn оплату ночівлі в готелі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Транспорт Бізнес Укрзалізниця Залізниця Європа Євросоюз
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