Деякі лазівки все ще залишилися, – Кулеба про припинення дії Visa і Mastercard у Росії

Платіжні системи Visa і Mastercard оголосили, що припиняють роботу в Росії через військову агресію проти України. Та, на жаль, вони не повністю розірвали зв'язок з агресором.

Потрібно продовжити взаємодіяти та тиснути на Visa і Mastercard

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "деякі лазівки" для роботи Visa і Mastercard у Росії – залишилися.

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Він наголосив, що потрібно продовжити взаємодіяти та тиснути на Visa і Mastercard, щоб "щоб вони повністю перервали будь-які бізнес-зв'язки з російським ринком".

У ніч з 5 на 6 березня у Visa заявили, що припиняють роботу на території Росії. Картки, які були випущені в Росії, не будуть працювати за межами країни.

Також у Росії не будуть працювати картки, які були випущені закордоном. У Mastercard заявили, що відновлять операції в Росії, коли це "буде доречно".

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