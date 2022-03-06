Деякі лазівки все ще залишилися, – Кулеба про припинення дії Visa і Mastercard у Росії
6 березня 2022 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Платіжні системи Visa і Mastercard оголосили, що припиняють роботу в Росії через військову агресію проти України. Та, на жаль, вони не повністю розірвали зв'язок з агресором.
Потрібно продовжити взаємодіяти та тиснути на Visa і Mastercard
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "деякі лазівки" для роботи Visa і Mastercard у Росії – залишилися.
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Він наголосив, що потрібно продовжити взаємодіяти та тиснути на Visa і Mastercard, щоб "щоб вони повністю перервали будь-які бізнес-зв'язки з російським ринком".
- У ніч з 5 на 6 березня у Visa заявили, що припиняють роботу на території Росії. Картки, які були випущені в Росії, не будуть працювати за межами країни.
- Також у Росії не будуть працювати картки, які були випущені закордоном. У Mastercard заявили, що відновлять операції в Росії, коли це "буде доречно".
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