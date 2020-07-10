Міністерство охорони здоров'я рекомендувало закрити деякі пляжі в Україні. Зокрема, в Одесі, Києві та Миколаєві рекомендували встановити щити про заборону купання. Причиною стали відхилення показників якості води.

Таку інформацію опублікував Центр громадського здоров'я України МОЗ. Пляжам, які рекомендували закрити, надали відповідні рекомендації.

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Керівництву усіх пляжів порекомендували встановити щити про заборону купання. Наразі проби води повторно досліджують.

Донецька область

Відхилення від стандарту у Донецькій області виявили на міському пляжі у районі готелю "Турист", що розташований у місті Маріуполь. Також у пробах води з громадського пляжу Ялти виявити v. Parahaemolуtісus.

Довідка. V. Parahaemolуtісus – це паличкоподібна, грамонегативна бактерія, яка є у солонуватій, солоній воді. При прийомі всередину вона спричиняє шлунково-кишкові захворювання у людини.

Запорізька область

У Запорізькій області відхилення виявили на таких пляжах:

пляж "Центральний – ліва сторона" у Запоріжжі;

міський пляж "Сонячний" у Енергодарі;

пляж "Правий берег" у Запоріжжі;

пляж в Енергодарі.

Миколаївська область

Відхилення від стандарту виявили у пробах води на таких пляжах:

міський пляж "Чайка";

пляж "Прибій" у Миколаєві;

пляж "Стрілка" у Миколаєві;

пляж у Первомайську.

Одеська область

В Одеській області проблеми з водою зафіксували на таких пляжах:

"Аркадія";

"Дельфін";

13 і 16 станції Великого Фонтану.

Київ

У Києві відхилення побачили на таких пляжах:

"Пуща-Водиця";

пляж "Вербний";

"Пуща-Водиця", 5 – 7 лінія, на р. Горенка.

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Водночас відхилення лише в 1 пробі води виявили У Херсонській області – у річковій воді міста Нова Каховка.