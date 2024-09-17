Частина союзників України розглядає завершення війни переговорами у 2025 році, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Деякі союзники України обговорюють можливість завершення війни з Росією шляхом переговорів між Москвою та Києвом у 2025 році.
Проте рішення про перемовини повинні ухвалювати лише українські чиновники. Про це пишуть у Bloomberg.
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Переговори між Києвом та Москвою
Відповідно до джерел видання, частина партнерів України обговорює, яким шляхом могла б закінчитися війна. І це викликає в деяких західних столицях побоювання, що українські воїни будуть змушені передчасно припинити вогонь.
Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що офіційні особи в країнах Заходу в рамках стратегії на 2025 рік почали більш серйозно розглядати завершення війни між Україною та Росією за допомогою переговорів.
Але водночас західні чиновники дали зрозуміти, що рішення про переговори прийматиме Київ і тиску на президента Володимира Зеленського у цьому питанні немає.
Як вказують у виданні, до таких обговорень призвело те, що на полі бою "немає жодних ознак прориву", а війна наближається до чергової зими. Тому деякі офіційні особи почали вивчати можливість "виходу з глухого кута".
Але журналісти звертають увагу, що переговори про припинення вогню мають розв'язати ключову проблему: як зробити Україну невразливою для можливого нового нападу Росії і водночас не втягнути країни Заходу в конфлікт.