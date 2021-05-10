Деякі висновки аудиту УКФ є не зовсім хорошими, – Ткаченко

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Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими". Згодом там може відбутися й ревізія.

Джерело:

"Радіо Свобода"

За словами Ткаченка, важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ, були значущими та корисними для громади. Саме через їхній очевидний ефект й надають гранти. 

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Що є важливим для УКФ

Ткаченко зауважив, що його не дуже цікавлять особи, які очолюють Український культурний фонд. Як зазначив міністр, значно важливішою є прозорість дотримання процедур, правил, законів та сталість цієї інституції.

Відбувся аудит і, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші,
– заявив Ткаченко. 

Міністр також зазначив, що ніколи не втручався у діяльність Українського культурного фонду.

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Український культурний фонд: що відомо

  • УКФ – державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Вона надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій.
  • Підтримка проєктів УКФ відбувається на конкурсних засадах.
  • За роки своєї діяльності Український культурний фонд отримував із державного бюджету, в середньому, близько 700 мільйонів гривень.