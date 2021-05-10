Деякі висновки аудиту УКФ є не зовсім хорошими, – Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими". Згодом там може відбутися й ревізія.

За словами Ткаченка, важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ, були значущими та корисними для громади. Саме через їхній очевидний ефект й надають гранти.

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Що є важливим для УКФ

Ткаченко зауважив, що його не дуже цікавлять особи, які очолюють Український культурний фонд. Як зазначив міністр, значно важливішою є прозорість дотримання процедур, правил, законів та сталість цієї інституції.

Відбувся аудит і, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші,

– заявив Ткаченко.

Міністр також зазначив, що ніколи не втручався у діяльність Українського культурного фонду.

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