На замовлення Росії шпигував за військовими: на Дніпропетровщині зловили дезертира-зрадника

На Дніпропетровщині затримали чергового російського агента. Завербований ворогом мобілізований із Запоріжжя самовільно залишив військову частину і почав збирати розвіддані про Сили оборони України.

Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про діяльність зрадника?

Найбільше російські спецслужбісти цікавилися про місця розташування українських військ у прифронтових районах України.

Агентурні дані вони планували використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів країни.

Також росіяни хотіли дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Агент мав передати їм відомості про місця тимчасового перебування військових, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.

У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони,

– зазначили в СБУ.

Служба завчасно викрила задум ворога, поетапно задокументувала шпигунську діяльність агента і затримали його.

Як виявилося, чоловіка завербували через його матір, яка контактувала зі знайомими, що проживають на ТОТ Запоріжжя та працюють на окупантів.

Під час обшуків у зрадника знайшли смартфон з доказами. Йому уже вручили підозру та взяли під варту.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ викрила та затримала російську інформаторку на Дніпропетровщини. Жінка зливала ворогу інформацію для атак по Павлограду та його околицях.

А на Київщині затримали агента, який передавав росіянам координати енергооб'єктів, логістичних складів та позицій української протиповітряної оборони для ударів.