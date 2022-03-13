Дезертирства серед росіян лише більшає, вони відмовляються виконувати накази

На вісімнадцятий день війни Росії проти України морально-психологічний стан російських військових продовжує погіршуватися.

У Генштабі ЗСУ повідомили про збільшення кількості випадків дезертирства серед росіян.

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Також, за даними нашого Генерального штабу Збройних Сил, частина російських окупантів відмовляється виконувати накази.

Разом з тим у медичних закладах південно-східного регіону Білорусі на лікуванні перебуває велика кількість поранених військовослужбовців Росії. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

В Україні є сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для російських окупантів, які не бажають воювати проти України. Сайт DefenseUa допоможе знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Зауважимо, що російські військові вже неодноразово відмовлялися воювати та здавалися в полон. В СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.

Бунт російських піхотинців: дивіться відео