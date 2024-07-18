Міноборони роз'яснило законопроєкт про повернення в армію військових після першого дезертирства

Верховна Рада 16 липня прийняла у першому читанні законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності військових за самовільне залишення військової частини та дезертирство, якщо це сталося вперше. У Міноборони дали роз'яснення стосовно цього документа.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що законопроєкт №11322 відкриває можливість повернення на службу військовослужбовців, що вперше вчинили СЗЧ чи дезертували.

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У Міноборони розповіли деталі стосовно цього законопроєкту

Заступниця глави Міноборони наголосила, що підтриманий парламентом у першому читанні документ, зокрема, передбачає, що такі військовослужбовці можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Намір військовослужбовця має бути схвалений командиром.

Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін,

– зазначила Калмикова.

Вона зауважила, що існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Тому українська влада має надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення.

Як розповіла заступниця міністра оборони, цей законопроєкт напрацьований Міністерством оборони України з іншими структурами для винесення на розгляд Верховної Ради з метою створення правового механізму повернення військовослужбовців з СЗЧ.

Калмикова також підкреслила, що якщо законопроєкт ухвалять в цілому, то таких військовослужбовців звільнять від кримінальної відповідальності. А після повернення до частини їм поновлять усі виплати та забезпечення.