ДФС відповіла на інформаційну атаку в ЗМІ

Напередодні конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України деякі ЗМІ, журналісти та публічні особи вдаються до маніпуляцій громадською думкою, критикуючи діяльність Державної фіскальної служби (ДФС), бажаючи таким чином протиправно вплинути на результати конкурсу.

А "критикувати" дійсно є за що, адже ДФС за період керівництва Вадима Мельника показала позитивні результати у боротьбі з тіньовими ринками. І ця критика вигідна виключно захисникам корупції та політичним опонентам, – прокоментувала пресслужба ДФС.

"Сьогодні інтернет-портал "Цензор.НЕТ" опублікував матеріал із запитаннями до голови ДФС Вадима Мельника. Отож із задоволенням даємо відповіді на питання, що цікавлять вказане видання. До речі, показники, які використовуються у матеріалі, дещо застарілі", – заявили в ДФС.

"ДФС з початку 2021 забезпечено відшкодування до держбюджету "живих" коштів за кримінальним провадженням у розмірі близько 2 млрд гривень. Ця сума за 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас ДФС не допустила розкрадання з бюджету ПДВ обсягом понад 2,2 млрд гривень і забезпечила зменшення сум щомісячних "скруток" з ПДВ більш ніж на 1 млрд гривень. Вчора співробітники ДФС знову показали вагомий результат боротьби з ухиленням від сплати податків: податкова міліція викрила афілійовані структури російської компанії у протиправному постачанні мінеральних добрив до України та ухиленні від оподаткування на загальну суму понад 1,3 млрд гривень.

Стосовно "незадовільної" роботи ДФС у боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів наводимо наступні аргументи. Загальна сума вилучених підакцизних товарів з початку 2021 року становить понад 2,5 млрд гривень, що знову-таки перевищує минулорічні показники. З незаконного обігу вилучено понад 500 тонн ЛГВ і 2 000 тонн спирту. Вилучено близько 18 млн пачок цигарок, декілька мільйонів підроблених марок акцизного податку, з останнього – конфісковано більше 70 тонн тютюнової сировини під час обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях, датованих початком серпня. Вилучено 40 тис. тонн контрафактного палива і, зокрема, у межах протидії тіньовому ринку палива ведеться кримінальне провадження щодо ухилення від оподаткування великою мережею АЗС на суму 240 млн гривень. Всього встановлено і припинено 102 нелегальних виробництва підакцизної продукції. Наразі закінчено досудове слідство і спрямовано до суду 680 кримінальних проваджень, 19 із яких щодо злочинів, вчинених у складі організованих груп", – повідомили у ДФС.

На всі питання, які стосуються меж компетенції ДФС, Служба готова надавати змістовні відповіді представникам ЗМІ та експертного середовища. Питання, які є відвертими маніпуляціями та перекручуванням, не можуть бути предметом інтересу ДФС.

ДФС підкреслила, що кожна публікація у ЗМІ, яка викривляє інформацію про діяльність Служби та заподіює їй репутаційну шкоду, отримає адекватну відповідь. В той же час будь-які публікації у ЗМІ та використання інструментів поширення неправдивої інформації через інтернет-ботів у соцмережах, не призведуть до зміни курсу ДФС, спрямованого на ліквідацію тіньових ринків та забезпечення економічної безпеки України.