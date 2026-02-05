Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.
Що відомо про насильство на Київщині?
У селі Вороньківка Бучанського району Київської області чоловік покликав на горище малолітню дівчинку, яка перебувала у гостях та всупереч її волі вчинив над нею сексуальне насильство. Правоохоронці встановили, що подія сталася 9 вересня 2025 року.
Слідчі повідомили про підозру зловмиснику за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення провини чоловіка, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
