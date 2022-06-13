Дихати стане легше та пройдуть дощі: прогноз погоди на 14 червня

Погода в Україні у вівторок, 14 червня, стане дещо прохолоднішою. По всій території, крім Одещини, пройдуть дощі та грози.

Червень почався зі спеки, але у вівторок вона послабиться, це дозволить трохи відпочити від пекельного сонця.

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Спека не залишить частину України

Але похолодає на скрізь, на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +29...+31. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. А в Одещині стовпчик термометра підніметься до 29 градусів.

У західних областях завтра стовпчики термометрів не покажуть більш як 24 градусів тепла. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині очікується протягом дня до 28 градусів тепла.

Пориви вітру в Україні сягатимуть всього 5 – 10 метрів за секунду.

Дощі в Україні 14 липня пройдуть майже в усіх областях

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, найближчими днями спека послабне навіть у південній частині та в східних областях України.

Дощі почнуться вночі у Західних областях аж до Вінниці, а зранку перейдуть на Північ та Центр. А вдень періодичні та короткочасні дощі та грози очікуються у південній частині, місцями в центральних областях і ввечері дійдуть до східних областей. Сухо буде лише в Одеській області. Дощ у Києві очікують 14 червня вранці чи в першій половині дня.

Прогноз погоди у містах України 14 червня

Ужгород – +23...+25;

Львів – +19...+21;

Івано-Франківськ – +20...+22;

Тернопіль – +21...+23;

Чернівці – +22...+24;

Хмельницький – +21...+23;

Луцьк – +20...+22;

Рівне – +19...+21;

Житомир – +22...+24;

Вінниця – +24...+26;

Одеса – +27...+29;

Миколаїв – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Сімферополь – +27...+29;

Кропивницький – +25...+27;

Черкаси – +25...+27;

Чернігів – +24...+26;

Суми – +26...+28;

Полтава – +26...+28;

Дніпро – +28...+30;

Запоріжжя – +28...+30;

Донецьк – +29...+31;

Луганськ – +29...+31;

Харків – +29...+31;

Київ – +24...+26.



Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру